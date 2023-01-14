Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, belediye kar ve buz ile mücadele ekiplerinin göreve hazır olduklarını ifade etti.

Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, belediye kar ve buz ile mücadele ekiplerinin göreve hazır olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Arif Teke konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Kar ve buz ile mücadele ekiplerimiz, ekipmanlarımız ile birlikte, Altıntaş Belediyesi olarak göreve hazırız. Allah’tan bol, bereketli ve afetsiz kış mevsimi temenni ediyoruz” dedi.