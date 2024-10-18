Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, mahalle muhtarlarının yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı. Başkan Arıcı, “Muhtarlarımız yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır” dedi.

Muhtarların yerel demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Arıcı, onların vatandaşla devlet arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu dile getirdi. Başkan Arıcı, mesajında, “Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla devlet arasında köprü vazifesi görerek mahallelerimizin sorunlarını ve taleplerini en iyi şekilde aktaran, çözüm odaklı çalışmalarıyla yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarıdır. Halkımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını yakından takip eden muhtarlarımız, aynı zamanda Koçarlımızın kalkınması için büyük çaba göstermektedir. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” İfadelerine yer verdi.

Başkan Arıcı, Koçarlı’da ki muhtarlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını ve ilçenin gelişimi için ortak çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Muhtarlara her zaman desteğimiz tamdır. Üstün gayretli çalışmalarından dolayı kendilerine tek tek teşekkür ediyor, muhtarlar gününü kutluyorum” dedi.