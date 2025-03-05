Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Karaağaç Mahallesi’nde yıllardır yapılmayan yolları yenileyerek mahalle sakinlerinin büyük bir sorununu çözüme kavuşturdu.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanırken, mahalle halkı yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yapılan çalışmaları değerlendirerek şunları söyledi: "Karaağaç Mahallemizde uzun yıllardır yapılmayan yolları ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yeniledik. Artık vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu yollarda yürüyebilecek. Habibe Kaya teyzemiz gibi mahalle sakinlerimizin mutluluğu, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Halkımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmeye, mahallelerimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz"

Karaağaç Mahalle Muhtarı Sabahattin Yılmaz da yapılan çalışmalar için teşekkür ederek, "Özgür Başkanımız sayesinde bugüne kadar yapılamayan tüm ara sokaklarımız parke taşıyla döşendi. Kendisine, çalışan işçilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Mahalle sakinlerinden Habibe Kaya ise yıllardır bekledikleri hizmetin gelmesinden duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "50 yıldır bu sokaklar yapılmıyordu. Benim evimin yolu çok kötüydü. Özgür Başkanımızdan istedik ve kısa sürede yaptırdı. Allah kendisinden razı olsun, çok mutlu oldum"