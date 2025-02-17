Koçarlı Belediye Başkanı, belediyede gece gündüz demeden çalışan emekçilerle bir araya gelerek yaşanan maaş sıkıntılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Arıcı, "Biz bir aileyiz, her zorlukta birlikteyiz" dedi.

Maddi sıkıntılar nedeniyle maaşlarının tamamını alamayan işçilerin eksik kalan maaşlarını en kısa sürede yatıracaklarını belirten Başkan Arıcı, "Emeğe ve alın terine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Çalışanların huzuru ve ekonomik sıkıntı yaşamamaları için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Arıcı, çıkan söylentilere de yanıt verdi. Konuşmasında, "Çıkan dedikodulardan dolayı karşınıza geldim. Biliyorum geçen ay ve bu ay eksik maaş aldınız. 4 Mart tarihine kadar bütün eksik maaşlarınızı alacaksınız. İçiniz rahat olsun. Size ödenmeyen her para benim de huzurumu kaçırıyor. Hakkınızın tamamını alacaksınız. Kendi şahsi ödemeleriniz için de 5 Mart için herkese söz verebilirsiniz. Eksik kalan maaşlarınızın tamamı hesaplarınıza yatmış olacak. Hiçbir alacağınız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Acil ödemesi olan personelin mağdur edilmemesi için de duyarlılık göstereceklerini belirten Başkan Arıcı, "Bu arada çok acil ödemesi olan, hastalık ya da farklı bir durum nedeniyle zorluk yaşayan arkadaşlarımız olursa, müdürlerine iletsinler. Ben kendim şahsi olarak ödeme yapacağım. Hiçbirinizi mağdur etmeyeceğim. Çünkü biz burada bir aileyiz. Benim hepinize ihtiyacım var. Hiçbirinizin mağdur olmasını istemiyorum ve içiniz rahat olsun" diye konuştu.