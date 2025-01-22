Muğla’nın her ilçesinden çocukların katılabileceği ‘Çocuk Film Günleri’ Menteşe’de bulunan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde ‘Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde’ filmiyle başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik yarıyıl tatilinin sonuna kadar devam edecek. 2 seans olarak yapılan Çocuk Film Günleri’nde günde 2 ayrı film gösterimi yapılıyor. 13.00 ve 16.00 saatlerinde gösterilen filmler çocuklara neşe oluyor.

Çocuklar gerçek sinema deneyimi yaşadı

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocukların ilk sinema deneyiminin gerçekleştiği etkinliğe günde yaklaşık 150 çocuğun katılım sağlaması planlanıyor. 1 Şubat Cumartesi gününe kadar sürecek etkinlikte girişte çocuklara patlamış mısır ve sinema bileti dağıtılarak gerçek sinema deneyimi yaşatılıyor.

Çocuk film günleri programı

Çocuk Film Günleri kapsamında, 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 13.00’te ‘Çılgın Dostum Finnik’, saat 16.00’da ‘Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde’ izleyicilerle buluşacak. 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te ‘Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde’, saat 16.00’da ise ‘Çılgın Dostum Finnik’ gösterilecek. 2. Hafta programında, 28 Ocak 2025 Salı günü saat 13.00’te ‘Düşler Fabrikası’, saat 16.00’da ‘Kartopu Savaşları 2’ filmi gösterilecektir. 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 13.00’te ‘Kartopu Savaşları 2’, saat 16.00’da ise ‘Düşler Fabrikası’ izlenebilecektir. Son olarak, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te ‘Düşler Fabrikası’, saat 16.00’da ise ‘Kartopu Savaşları 2’ gösterime sunulacak.

Eslemnaz Gümüştaş, “Okullar tatil olduğu için evde sıkılıyorduk. Film günleri olunca hemen geldik. Film başlamadan önce mısır ve bilet bile aldık. Bu film günleri için başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Minik Derin Deniz Orta, “Eğlenmek için geldik. Burada olmak çok güzel bir his. Bu film günleri için Ahmet Amcaya çok teşekkür ediyorum”

Çocukların tatilde daha güzel vakit geçirmeleri için etkinliğe geldiklerini söyleyen Esentepe Mahalle Muhtarı Nimet Sarı, “30 öğrencimizle film günlerine geldik. Çocuklarımızı telefondan, tablette biraz olsun uzaklaşmaları için bu etkinlikler çok önemli. Daha önce sinemaya gitmemiş çocuklarımız büyük bir heyecanla buraya geldiler. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Başkanımıza bize bu imkânı sunduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Aras: “Çocuklarımıza gerçek sinema deneyimi yaşatıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çocuklarımızın verimli bir yarıyıl tatili geçirmelerini sağlamak için film günlerini başlattık. Özellikle kırsal mahallelerde daha önce sinemaya gitmemiş çocuklarımıza gerçek sinema deneyimi yaşatmayı hedefledik. Sinema, çocukların gelişimi ve hayal dünyası için, büyülü bir sanat. Burada çocuklar birlikte film izleyerek tatilin keyfini çıkarıyorlar. Çocuklar geleceğimizin teminatıdır bunun için onların her alandaki gelişimlerini önemsiyoruz. Özellikle kırsal mahallelerdeki çocuklarımızın hiçbir şeyden mahrum kalmaması için gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçe 574 mahallede tüm vatandaşlarımıza, çocuklarımıza hizmetlerimizle ulaşıyoruz”