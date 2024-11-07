Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Londra’da düzenlenen Dünya Seyahat Fuarı’nda ilk kez Muğla’nın 13 ilçesini tek stantta bir araya getirerek tanıtılmasını sağladı. Başkan Aras ayrıca Londra ziyaretinde turizm profesyonelleri ve Londra Büyükelçisi’ni ziyaret etti.

5-7 Kasım tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Seyahat Fuarı’na (World Travel Market) katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras burada seyahat, turizm endüstrisinin önde gelen isimleri, turizm profesyonelleri ile bir araya geldi. Eşsiz güzelliklerin başkenti Muğla’yı uluslararası arenada anlatma ve tanıtma fırsatı buldu. 45. kez kapılarını açan Dünya Seyahat Fuarı’nda Muğla 13 ilçesi ile birlikte aynı stantta katılımcılara anlatıldı. Fuara ilçe belediye başkanları, ticaret odaları da katılım sağladı.

“Muğla İngiliz turistlerin göz bebeği bir şehir”

Dünya Turizm Fuarı’nda ilk defa Muğla ili olarak tüm ilçeleri ile stant açtıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla’nın her zaman İngiliz turistler için göz bebeği bir şehir olduğunu belirtti.

Başkan Aras; “World Travel Market 2024’te ilçe belediyelerimiz, ticaret odalarımız ve Muğla’mızın tüm güzellikleri ile yerimizi aldık. Bu yıl 45. kez gerçekleştirilen bu prestijli fuarda, Muğla’nın benzersiz kültürel ve doğal güzelliklerini uluslararası arenada tanıtma fırsatı bulduk. Seyahat ve turizm endüstrisinin önde gelen isimleriyle bir araya gelerek, iş birliği ve sürdürülebilir turizm odaklı yenilikler üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Turizm fuarı yanında ülkemizi burada başarıyla temsil eden iş adamlarımız, turizm profesyonelleri ile de bir araya geldik. Londra Büyükelçimizi de ziyaret ederek verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Muğla İngiliz vatandaşlar için turizm tercihlerinde hep bir numara olmuştur. Bu ilgiyi, sevgiyi daha da büyüterek turizm hacmimizi genişletmeyi, iki ülke arasındaki işbirliğini arttırmak istiyoruz”

Dünyanın en önemli düşünce kuruluşlarından Chatham House’u ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ayrıca dünyanın en önemli düşünce kuruluşlarından Chatham House’u ziyaret etti. Başkan Aras; “Chatham House Türkiye Çalışmaları Direktörü ve Küresel Ekonomi-Finans Programı Kıdemli Araştırmacısı David Lubin ile bir araya geldik. Görüşmemizde küresel jeopolitik ve ekonomi, sürdürülebilirlik, iklim krizi gibi meseleler kapsamında şehirlerimizin geleceğine dair önemli konuları ele aldık. Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, diğer adıyla Chatham House gibi uluslararası ilişkiler açısından dünyanın en saygın kurumlarıyla kurduğumuz iş birliği, Muğla’mızın uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırırken; sürdürülebilir kalkınma, çevre dostu şehir projeleri ve küresel sorunlara yerel çözümler bulma yönündeki kararlılığımızı güçlendiriyor. Muğla’yı dünya kenti yapma vizyonumuz doğrultusunda, turizmdeki rolümüzü güçlendirmek ve şehrimizin potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz”