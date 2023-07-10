Geçtiğimiz gün gerçekleşen yangınlarda görevlerini icra eden basın mensuplarına karşı gerçekleştirilen tehditler sonrası Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensuplarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Haber takibindeyken silahla vurulmakla tehdit edilen gazetecileri gün içinde telefonla arayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bugün de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını bir kez daha ifade eden Başkan Aras, görevi başındaki basın mensuplarına yapılan davranışı şiddetle kınadığını ifade etti.

Aynı zamanda Bodrum Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan gazetecileri, cemiyet ofisinde ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Görevi başındaki basın mensuplarımıza yapılan bu olayı biz kendimize yapılmış sayıyoruz. Biz, kentimizde şiddetin her türlüsüne karşıyız. Özveriyle, alınlarının teriyle görevlerini yapan basın emekçilerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyorum.” dedi.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Aras’a ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.

9 Temmuz günü, Akçaalan Mahallesinde bulunan bir hurdalık deposunda çıkan yangını haber amaçlı görüntülemek için giden Demirören Haber Ajansı Bodrum Temsilcisi Fırat Akay ile Bodrum Sıcak Haber İmtiyaz Sahibi Selim Turan, işletmede bulunan bir kişi tarafından silahla vurulmakla tehdit edilmiş ve kayıtları sildirilmişti. Tehdit edilen basın emekçileri tarafından konu adli makamlara iletilirken yasal işlemlerin başlatılması yönünde başvurular yapıldı.