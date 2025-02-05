Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 28. EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldı. Fuar’da gazetecilere açıklama yapan Başkan Aras bu yıl ilk defa birbirinden değerli 13 ilçesi ile Muğla’yı geniş bir alanda bir bütün olarak tanıttıklarını söyledi.

"Muğla, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ile inanılmaz bir coğrafya"

Muğla’nın ilk defa bir fuarda 13 ilçesi ile birlikte tanıtımının yapıldığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mız bizim yerli turizme de çok fazla hizmet ediyor. Sadece yabancı turizme değil. Mesela yerli turizm açısından Antalya’dan daha öndeyiz biz. Yerliler bizim bölgeyi daha çok tercih ediyorlar. Çünkü Fethiye’den Bodrum’a kadar inanılmaz bir coğrafya. Her türlü deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Orada deniz turizmimiz var. Yine dağcılık var, paraşüt var bir tarafta. Tarih zaten 110 antik kentle beraber inanılmaz bir zenginlik bizim için. Gastronomi, ondan sonra yine doğal ziyaretçilerimiz, kültürümüz, sanatımız, her şeyimiz bizim turizme tam uygun. Onun için Muğla’mızı burada bu şekilde temsil ediyor olmak size mutluluk veriyor" dedi.

"Misafirlerimizin güvenli bir tatil yapmaları için çalışıyoruz"

Ege’de denizinde son günlerde yaşanan depremler nedeniyle Muğla’da endişelenecek bir durumun bulunmadığını ve bu konuda Muğla Büyükşehir olsun, Valilik olsun tüm kurumların işbirliği içinde çalıştığını açıklayan Aras, "Burada şimdi yangın ve deprem son günlerde tabi gündemde. Yangınla ilgili denetimlerimiz zaten devam ediyor bizim. Devam ediyor yine. Ama orada bakanlığımızda, valiliğimizde herkes bir arada çalışmaları sürdürüyor şu anda. Deprem konusunda da bu Santorini depremlerinden sonra bir tedirginlik oluştu. Ama biz zaten bu işe önceden çalışmaya başladık deprem konusunda. Otellerimiz ile işletmelerimiz de bu konuda çok hassas. Yani, güvenli bir kent ve turizm yapıyoruz. Misafirlerimizden endişelenecek bir durum yok. Zaten bizim bölgenin hem jeolojik yapısı, hem bir taraftan kat düşük olduğu için kat adedi birçok ilçemizde. Çok büyük bir risk taşımıyor. Ama biz buna rağmen yapay envanteri çıkarıyoruz. Ondan sonra riskli bölgeleri tesis ediyoruz. Şu anda her türlü otelcilerimizle, turizm örgütlerimizle beraber, güvenli ve turizm içinde çalışıyoruz" dedi.

"2025 yılı rezervasyonları çok iyi"

Muğla’nın 2024 yılında 3 milyon 500 binden fazla yabancı turisti ağırladığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "3.5 milyona yakın yabancı turist geldi bir de geçtiğimiz yıl. Ve bu 3.5 milyon yabancı turist bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 7 bir artış da geldi. Şimdi de yine artış bekliyoruz, tur firmalarıyla görüşüyoruz. Rezervasyonlar iyi durumda, iyi gidiyor. Bütün misafirlerimizi, Muğla’mıza bekliyoruz. Yaz tatilinde onlara güzel bir tatil yaptırmak için, güvenli bir tatil yaptırmak için, huzurlu bir tatil yaptırmak için Muğla’mızı misafir etmeye hazırız. Rezervasyonlar fena değil. 2025’te, yani geçen seneye göre rezervasyonlar daha iyi. Ön rezervasyonlar, erken rezervasyonlar daha iyi. Bakalım bekliyoruz, göreceğiz hep beraber. Ama biz kendimizi hazırlamak zorundayız 2025 turizm sezonuna. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyelim" dedi.