Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Kadınların eşit cins ve yurttaşlar olarak tarih boyunca verdikleri mücadelenin ve direnişin, sınırları aşarak tüm dünyada kabul gördüğü gündür. Bundan tam 168 yıl önce, 1857’de, haklarını savunmak için greve çıkan kadın işçilerin mücadelesi bugün hâlâ adalet, eşitlik ve özgürlük isteyen milyonlarca kadının mücadelesinde yer alıyor. Kadınların tarih boyunca verdiği bu mücadele ayrımcılık politikalarına karşı bir mücadelenin de tarihidir.

"Kadınların mücadelesi demokratik, laik ve çağdaş bir Türkiye’nin de mücadelesidir"

"Bugün biliyoruz ki kadınların bu zamana kadar kazandığı haklar, kendilerine sunulmuş bir lütuf değil, direnişle kazanılmış birer zaferdir. Kadınların mücadelesi aynı zamanda demokratik, laik ve çağdaş bir Türkiye’nin de mücadelesidir. Kadınların evlerden çıkıp başlattıkları var olma mücadelesi, bugün tüm dayatmalara rağmen soluksuz devam etmektedir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kadınların tarihten gelen mücadelesinin karşısında asla durmayacağımı, aksine bu mücadelenin yanında ve içinde olacağım. Bu mücadelenin tarafı olarak yerel yönetim politikalarımızda devrimsel bir dönüşümü gerçekleştirme hedefiyle, kadınlarla birlikte çalışmaktan onur duyuyorum.

"Kadınların sesi yükseldikçe, dünya daha adil, daha özgür bir yer olacaktır"

Kadınlar hayatın birçok alanında eşitsizliğe, şiddete ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Kadınların özgür, eşit ve cinslerinden dolayı zarar görmediği bir ülkede, hiçbirimiz gerçek anlamda özgür ve güvende olamayız. Bu nedenle herkesin tüm çeşitliliği ve kimliğiyle yaşayabildiği bir Muğla için, kentimizi kadınlarla birlikte yönetiyoruz. Tüm politikamızı eşitlik temelinde oluşturuyoruz. Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi, karar mekanizmalarında daha fazla yer alması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışıyoruz. Ata’mızın bize gösterdiği gibi, kadınları hayatın merkezine alan bir kent ve bir gelecek inşa etmeye kararlıyız. Çünkü kadınların hak mücadelesi, hepimizin ortak mücadelesidir. Kadınların sesi yükseldikçe, dünya daha adil, daha özgür bir yer olacaktır. Kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir dünyayı kurabiliriz. Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların tarihten günümüze dek uzanan bu mücadelenin kendisini kutladığımı ifade etmek isterim" dedi.