Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı Bodrum’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ederken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşlara bayrak asma çağrısında bulundu. Cumhuriyet kenti Bodrum’a yakışır bir şekilde her yerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması gerektiğini ifade eden Başkan Aras, “Vatandaşlarımızı ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla süslemeye, 100. yılı kırmızı beyaz sokaklarla karşılamaya davet ediyorum” dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenen ’İçimizden Biri Mustafa Kemal’ adlı konser sonrası konuşan Başkan Ahmet Aras, “Hafta boyunca Bodrum’un birçok yerinde kutlamalarımız sürecek. Bizim halkımızdan bir isteğimiz var. Bütün ev ve iş yerlerinin bayraklarla donatılmasını istiyoruz. Biz belediye olarak Bodrum’u bayraklarla donatıyoruz ancak sadece belli noktalarda ve ana caddelerde yapabiliyoruz. Halkımızı; evlerini, sokaklarını, balkonlarını ve iş yerlerini bayraklarla donatmaya ve Cumhuriyet’imizin 100. yılını coşkuyla kutlamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından da yarımada genelinde iş yerlerine 5 bine yakın bayrak dağıtımı gerçekleştiriliyor.