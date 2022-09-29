Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Bursa’da düzenlenen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3. Belediyeler Buluşmasına katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Bursa’da düzenlenen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3. Belediyeler Buluşmasına katıldı.

Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı-Belediyeler Buluşması’nın üçüncüsü “İklim Krizi Etkisinde Tarım, Gıda ve Sağlık” başlığı altında Bursa Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Belediyeler Buluşmasında, deneyim ve iklim eylem planları hakkında bilgilendirme yapan başkanların ortak mesajı, iklim için hemen harekete geçilmesi oldu.

Belediye başkanları oturumunda, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras krizin etkilerinde enerji üretiminin de büyük katkısı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Muğla’da şu anda üç tane termik santral var. Bu santraller sadece karbon salmıyor atmosfere aynı zamanda su kaynaklarımızı yok ediyor. Üç termik santral, Muğla’nın bir yıllık suyunu soğutmada kullanıyor sadece. Ve biz, o sudan mahrum kalıyoruz.”

Karşıyaka Belediyesi’nin iklim değişikliğini ve dünyanın geleceğini tehdit eden bu krize karşı yerel yönetimler düzeyinde yapılması gerekenleri konuşmak, konuya ilişkin bir yol haritası belirlemek amacıyla öncülük ettiği buluşmaların ilki Karşıyaka Belediyesi, ikincisinde ise Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Belediyeler Buluşmasının dördüncüsü ise kasım ayında Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.