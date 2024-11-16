Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya geldi.

Başkan Aras, Türkiye’nin önemli tarihçilerinden İlber Ortaylı ile bir araya geldiği görüşmeyi sosyal medyasından paylaştı. Başkan Aras paylaşımında, “Ülkemizin en değerli tarihçilerinden İlber Ortaylı ile bir araya gelerek Muğla’mızın tarihini, kültürel mirasını ve geleceğe dair vizyonumuzu konuştuk.

Bu kadim toprakların derinliklerindeki hikâyeleri gün yüzüne çıkaracak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Tarihimize sahip çıkmak, kültürel zenginliklerimizi korumak ve yeni nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuz. Muğla’mızı bu alanda bir dünya markası haline getirme yolunda kararlıyız” dedi.