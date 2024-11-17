Muğla’da uzun süredir beklenen yağmur yağışları şehri etkisi altına aldı. MUSKİ ekipleri yoğun yağışlardan kaynaklanan olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun mesai harcarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras su baskınlarının yaşandığı bölgelerin tespit edilerek bir daha yaşanmaması için projelerin hızla hazırlanması ve teknik altyapı çalışmalarının hayata geçirilmesi talimatını verdi.

Kuraklık nedeniyle uzun süredir yağış almayan Muğla’da beklenen yağışlar Cumartesi günü gerçekleşti. Yer yer sağanak olarak yaşanan yağışlardan kaynaklı olarak yaşanan olumsuzluklara Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri anında müdahale etti. Başkan Ahmet Aras, ekiplerden su baskınlarının yaşandığı bölgelerin detaylı bir raporunu isterken buralarda aynı sorunların yaşanmaması için gerekli projelerin hızlıca hazırlanması talimatını verdi.

En çok yağış Marmaris’e düştü

Meteoroloji, verilerine göre İl genelinde yaşanan yağışlara bakıldığında en fazla yağmur alan ilçe 98 kg. ile Marmaris oldu. Ayrıca Bodrum 62.6, Milas 46.9, Dalaman 46.3, Ula 41.5, Yatağan 38.8, Kavaklıdere 31.2, Fethiye 29.9, Seydikemer 27.2, ve Köyceğiz 2.5 kg yağış aldı.

Büyükşehir 176 personel ve 96 araç ile yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti

Yağışlardan kaynaklanan su baskınları, dere ve yağmur suyu hat tıkanıkları gibi olumsuzluklara MUSKİ ekipleri tarafından anında müdahale edildi. Can ve mal kaybını önlemek için teyakkuz halinde bulunan ekipler 176 personel, 96 araç ve iş makinesi ile gerekli tüm teçhizatla yaşanan sorunlara müdahale etti. Bu kapsamda MUSKİ ekipleri İl genelinde 136 cadde ve sokakta tıkanan 299 yağmursuyu hattı ve mazgalları açarak su akışını sağladı. Ekipler ayrıca 49 iş yeri ve evde yaşanan su baskınına müdahale ederken derelerde tıkanıklık yaşanmaması için önemli noktalarda nöbet tutu.

Başkan Aras’tan su baskını yaşanan bölgeler için çalışma başlatılması talimatı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ’den yağmur yağışları nedeniyle su baskınları yaşanan bölgeler ile ilgili detaylı bir rapor istedi. Aras, bu sorunların ortadan kalkması ve su baskını yaşanmaması için MUSKİ ekiplerine gerekli talimatları verirken hızlıca projelerin hayata geçirilmesini istedi. Yoğun yağmur yağışı gibi durumların nerden hangi eksiklerin bulunduğunu daha net ortaya çıkardığı ve aksaklıkların giderilmesi için hemen çalışma başlatılacağı öğrenildi.