Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Köy İçi Mevkii’nde bulunan Bodrum Belediyesi’ne ait yaklaşık 5 dönümlük mandalina bahçesinde ilkokul öğrencileriyle birlikte mandalina hasadı yapıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Köy İçi Mevkii’nde bulunan Bodrum Belediyesi’ne ait yaklaşık 5 dönümlük mandalina bahçesinde ilkokul öğrencileriyle birlikte mandalina hasadı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve TARKO tarafından 22-27 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan hasat etkinliğine katılan öğrencilere hem Bodrum mandalinasının özellikleri hakkında bilgiler veriliyor hem de doğru hasat yöntemleri anlatılıyor.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokul öğrencilerinin ziyaretiyle başlayan etkinlik, bugün Yakaköy Havva Torun İlkokulu’ndan gelen 65 öğrenci ile devam etti.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve TARKO Başkanı Cesur Öncel de katılırken Başkan Aras, çocuklarla birlikte mandalina hasat etti.

“Belediye var oldukça bu bahçeler bakımlı bir şekilde kalacak ve korunacak”

Hasadın ardından konuşan Başkan Aras, 2019 yılında seçildikten sonra bu bahçeye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün, Cenaze Hizmetlerinin ve TARKO’nun büyük emekleri olduğunu, hep beraber bahçeyi topladıklarını ve rekolte verir hale getirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bodrum mandalinası aslında endemik bir tür gibidir. Yerli mandalina dediğimiz kendine has bir aroması olan Bodrum mandalinası bölgemize has bir üründür. Mandalina Birliğimiz mandalinayı gazoz olarak; esanstan lokum, kolonya olarak da kullanabiliyor. Ama şöyle bir durum da var: Bizim yaptığımız değerlendirmede mandalinayı yeşilken kullanabilmemiz gerekiyor. Aynı lime gibi limon gibi aroma verir. Birçok içecekte kullanabilirsiniz. Yani yeşilken eylül ayında bunu yeşil mandalina olarak kullanabilirsiniz. Ki biz bu sene yeşil mandalinaları topladık Bodrum Belediyesi Gıda AŞ’nin kafelerinde kahvenin yanında verdiğimiz suya koyduk, meşrubatlara koyduk ve bir farkındalık oluşturmaya alıştık. Belediye var oldukça bu bahçeler bakımlı bir şekilde kalacak ve korunacak. Vatandaşlara tavsiyemiz, mandalina bahçelerine sahip çıksınlar baksınlar. Bu bir kültürdür, gelecek nesillere kalmalı onlarda bu işi yaşamalı, görmeliler. Elbette bir gün değerini kazanacaktır. Görüyorsunuz dünyada gıda krizleri var, yerinde üretim önem kazandı. Marketlerde, pazar yerlerinde sadece Bodrum mandalinası satılırsa büyük oranda bunu tüketmiş oluruz.”

Etkinlik; pazartesi günü Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu öğrencilerinin ziyaretiyle devam edecek. 27 Aralık Salı günü ise Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin katılım göstereceği etkinlik, toplamda 800 öğrenciyle sona erecek.