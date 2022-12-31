Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki Oda, Dernek ve Sivil Toplum Örgütlerine ziyaretlerde bulundu. 2022 yılı biterken gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Aras, geride bıraktığımız yılın değerlendirmesini yaparak yeni yılda gerçekleştirilecek projeler için fikir alışverişinde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki Oda, Dernek ve Sivil Toplum Örgütlerine ziyaretlerde bulundu. 2022 yılı biterken gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Aras, geride bıraktığımız yılın değerlendirmesini yaparak yeni yılda gerçekleştirilecek projeler için fikir alışverişinde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ilk olarak Bodrum Denizciler Derneği’ni ziyaret etti. Başkan Erol Erdoğan, yönetim kurulu ve denizcilerle bir araya gelen Başkan Aras, vatandaşlarla da sohbet etti.

Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Aras, burada Oda Başkanı Erdoğan Başeymez ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlandı. Aynı gün Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şube Başkanı Ümit Baltutan ve dernek üyelerine ziyarette bulunan Başkan Aras, daha sonra Bodrum Ziraat Odası Başkanlığı’nda Mehmet Melengeç ile bir araya geldi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi’nde ise Başkan Orhan Dinç ve yönetim kurulu ile geride bırakılan sezonda deniz turizminin geldiği noktayı ve gelecek yılki faaliyetleri değerlendirdi.

Şoför esnafının sorun ve önerilerinin konuşulduğu Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası ziyaretinde ise Başkan Aras, Oda Başkanı Hasan Kablı ve yönetim kurulu üyeleri ile değerlendirmelerde bulundu.

İkinci gün ziyaretlerinde TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ve üyeleri ile turizm sezonu ve alternatif turizm konuları üzerinde fikir alışverişinde bulunan Başkan Aras, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bugün ise Bodrum Ticaret Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve yönetim kurulu üyeleri ile fikir alışverişinde bulunduktan sonra Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ziyaretini gerçekleştirdi.

“Göreve geldiğimiz günden bu yana, katılımcı demokrasi anlayışıyla Bodrum’a hizmet etmek için Odalarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla hep yakın temas halinde olduk” ifadelerini kullanan Başkan Aras, ziyaretler hakkında şunları söyledi:

“Doğasıyla, kültürüyle, ekonomisiyle canlı ve insan odaklı sürdürülebilir bir kent için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda, Bodrum’un gücüne güç katan Odalarımız ve STK’larımız ile yakın ilişkiler içinde hareket ediyoruz. Ziyaretlerimde bir kez daha gördüm ki kentimize gönülden bağlı, bu şehrin geleceği için yürekten çalışan başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri ile yol yürümek, bizler için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır.”