Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye A.Ş. işletmesi olan Bitez Kafe ve Restoran’da düzenlenen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, ilgili birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile birlikte Bodrum’da yapımı devam eden, kapasitesi artırılan arıtma tesisini ve altyapı çalışmalarını incelediklerini belirtti. Başkan Aras, mahalle muhtarlarına yollarda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verirken devam eden altyapı çalışmalarının 2023 yılında tamamlanacağının da altını çizerek, “Üstyapı çalışmalarını Bodrum’a yakışan şekilde Muğla Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Toplantıda muhtarlar, Başkan Ahmet Aras’a talep ve önerilerini dile getirdi. Sohbet havasında geçen toplantıda, mahalle bazında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Motosiklet tutkunları Bodrum’da bir araya gelecek

Başkan Ahmet Aras, Bitez Belediye Kafe ve Restoran’da toplanan Türk Chopper Motosiklet Kulübü’nün Bodrum’daki üyeleriyle de bir araya geldi. Bodrum’da, tüm Türkiye’den gelecek Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri başta olmak üzere motosiklet tutkunlarının bir araya geleceği bir etkinlik düzenlemek istediklerini belirten kulüp üyelerini dinleyen Başkan Aras, 29 Ekim’de Bodrum’da kendi aralarında düzenlenecek bir etkinlik ve 20223 yılında tüm Türkiye’den motosiklet tutkunlarının katılacağı 3 gün sürecek festival için ilgili birim müdürlerine gerekli çalışmaların başlaması talimatını verdi.