Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Başkanlığında Muğla’da yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Aras, Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın başta olmak üzere, yerel yönetimlerin yaşadıkları yerel ve genel sorunlar hakkında açıklama yaptı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangında ölen vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere de başsağlığı dileğinden bulundu. Başkan Aras, “Biz bugün burada Kıyı Ege Belediye Birliği encümeni olarak toplandık. Bütün başkanlarıma çok teşekkür ederim. Ben bu dayanışma için, bu işbirliği için, bütün başkanlarıma ve Kıyı Ege Belediler Birliğinin hem genel sekreterine, hem de değerli danışmanına çok çok teşekkür ederim. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 76 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır, 51 yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum. Bu eğilim olayı hepimizin yüreğini yakmıştır. Allah inşallah bir daha böyle felaketler göstermez. Bunun için yerel yönetimlere de ve merkez hükümete de bazı görevler düşüyor. Bu hepimizin sorumluluğu. Burada herhangi bir siyasi görüş farkı önemli değil. Yerel yönetimler ve merkez hükümet bir bütündür” dedi.

“Siyasilerin çekişmelerden uzaklaşarak halkın gündemine odaklanması gerekir”

Türkiye’de gündemin siyasi değil, halkın geçim sıkıntısı olması gerektiğini ifade Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Aras, “Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre halkın yüzde 79’u ülkede adaletin olmadığını düşünüyor. Bu konu çok önemli bir konu. Devletin temeli adalettir. Ve halkın yüzde 85’i şu anda ülkenin en önemli sorunun da ekonomi olduğunu düşünüyor. Burada vatandaşlarımızın alım gücü enflasyon karşısında değer kaybediyor. Tabii ki halk bu sorunlara çözüm ararken, özellikle siyasilerin çekişmelerden uzaklaşıp halkın gündemine odaklanması gerektiğini düşünüyor. Halkın gündemi siyasi çekişmeler değil, geçimdir. Yerel yönetimlerin de gelirleri giderleri karşılamıyor. Çünkü belediyeler halkın birinci seviyede ihtiyaçlarını karşılayan kamunun ayrılmaz parçalarıdır. Belediyeleri muhalefet, iktidar belediyesi diye ayırmazsınız. Belediyeler çünkü kendi hizmet ettiği alanda, bölgede hiçbir vatandaşımızı bize oy verdi oy verme diye ayırmıyor, ayıramıyor, ayıramaz da zaten. Doğru da olmaz ama biz aynı tutum ve davranışı bizim sergilediğimiz tutum ve davranışı da yine özellikle iktidardan da bekliyoruz. Belediyelerin son dönemde yaptığı çalışmalar kreşlerden huzurevlerine, engelli merkezlerinden, sosyal projelere kadar emeklilerden öğrencilere, yeni evlenenlere veya yeni çocuk sahibi olanlara kadar her kesime hizmet ettiğini görüyorsunuz belediyelerin. Artık görevleri iyice genişledi. Tarımsal desteklere kadar her türlü alanda faaliyet gösteriyoruz” dedi.

“Merkezi hükümet, yerel temsilcileri ve mülki idare ile işbirliğine açığız”

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yabancı bir kalkınma ajansından 62 buçuk milyon lira su kayıp-kaçaklarının önlenmesine yönelik kredinin hazır olduğunu, bunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında onay beklediğini belirten Aras, “Yaklaşık 2 yıldır yabancı bir kalkınma ajansından 62,5 milyon Euro kredi bulmuşuz. Sırf Muğla’mızdaki kayıp-kaçak, yani sudaki kayıp ve kaçağı engellemek için bu krediyi kullanacağız. Finansal tablolarımız her şeyimizi yerli yerinde bu krediyi kullanabilecek durumdayız incelendi. Ama maalesef o kadar girişim yapmamıza rağmen yine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız 2025 programına bunu almadı. Bizler işbirliğine açığız. Merkezi hükümetimiz ve merkezi hükümetin taşra temsilcileri ile mülki idare ile de işbirliğine açığız. Bizim bütün belediyelerimiz belediyelerimizden istenen bütün desteği ve yardımı da yapıyorlar. Bölgemiz turizm bölgesi. Zaten bizim bölgelerimizdeki turizm tesislerinin birçoğunun vergi merkezlerinin de kendi bölgelerimizde olmaması ve daha çok metropolde yani İstanbul’da veya Ankara gibi büyük kentlerde olması. Bu durumda da burada oluşturulan katmer değer İstanbul sanki gibi İstanbul’a mal ediliyor. Belediyeye gelecek olan vergi gelirlerinden gelecek olan paylar oraya gidiyor. Yani biz burada hizmet veriyoruz, para harcıyoruz. O gelen turistlerimizin sonuçta ihtiyaçlarını veya kente bıraktıkları özellikle yükü biz çekiyoruz. Ama krizim gelirleri İstanbul’un veya büyük kentlerin vergisine sayılıyor. Ayrıca bir de kent vergisini tekrar hatırlatmak isterim" dedi.

“Kent Vergisi merkezi bütçeye yük getirmez”

Kent vergisi ile ilgili açıklama yapan Aras, Muğla’ya gelen turistlerin kalacakları oranında alınacak verginin yerel yönetimleri rahatlatacağını belirterek, “Kent vergisi hiçbir şekilde merkezi bütçeye yük getirmez. Kent vergisi, kente gelen turistler otelden çıkarken veya girerken kalacakları gün sayısına göre bir oranla, ödedikleri paraya göre bir oranla direkt yerel belediyeye bırakılabilir. Ve yerel belediye işte o ekstra gelen nüfusun ona yüklediği yükü de böylece biraz olsun hafifletebilir. Bu konuda da çok kolay alınabilecek kararlar bunlar. Ve hiçbir şekilde yine bizim merkezi bütçemize de bir yük getirmeyecek kararlar” dedi.