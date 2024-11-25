25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Mor Otobüsler, Mor Duraklar gibi farkındalık oluşturan hizmetleri hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da kadın personeller ile bir araya geldi ve çiçek dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kamu ve sivil toplum temsilcileriyle ortaklaşa ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Politikalar Çalıştayı’ düzenleyerek kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası çözümü için herkese büyük vazife düştüğünü belirtti. Başkan Aras; “Sizlerin duyarlılığı çok önemli bizim için. Şiddeti önlemede, kadın cinayetlerini önlemede, tacizi, mobbingi önlemede bizim için çok çok önemli. Hepimize sorumluluk düşüyor. Bizim buradaki tek gayemiz halkımızın mutluluğu. Biz Muğla halkını mutlu etmek için çalışıyoruz. Başka bir gayemiz yok. Kadın istihdamı arttıkça bu toplumda eşit yurttaşlar şeklinde hayatımızı sürdüreceğiz. Bugün biliyorsunuz ‘Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ Şiddet tutum belgemizi imzaladık. Burada büyük bir toplumsal sorun var. Biz kendi içimizde tamamen bunu bitireceğiz. Evinizde de olsa, dışarıda da olsa işyerinde de olsa bunların bilgisini vereceksiniz ki biz bu toplumdan, en azından Muğla’mızda, Belediyemizde ve kendi çevremizde şiddeti uzaklaştıralım” dedi.