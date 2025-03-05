Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 4-6 Mart 2025 tarihlerinde Almanya’da düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı’na katıldı.

Dünya’nın en prestijli, büyük fuarlarından biri olan ve 1966 yılından beri düzenlenen ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçesiyle Muğla’yı tek stantta tanıttı. Almanya ziyaretinde Başkan Aras ayrıca önemli ziyaretlerde bulundu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Messe Berlin fuar alanında düzenlenen ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’nın amacı, turizm sektörü profesyonelleri için bir buluşma noktası oluşturmak, yenilikçi hizmetleri ve gelişmeleri sergilemek, iş bağlantıları kurmak ve sektördeki en iyi uygulamaları keşfetmek olarak tanımlanıyor. ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’na seyahat acenteleri, otel zincirleri, tur operatörleri, destinasyon yönetim şirketleri, turizm teknolojileri ve diğer ilgili hizmet sağlayıcılar katılım sağlıyor. Berlin Turizm Fuarı’nda destinasyonlar, otel çözümleri, kongre turizmi, iş turizmi, sürdürülebilir turizm ve dijital yenilikler gibi konular öne çıkıyor.

2024 ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’na 103 ülkeden yaklaşık 3 bin 200 akredite gazeteci ve 300’den fazla blog yazarı katıldı ve haber yaptı. 2024’de düzenlene fuarı yaklaşık 80 bakan ve devlet sekreteri ile 72 büyükelçi ziyaret etti. 2024 Fuarı "Seyahat ve Turizmde Geçişe Öncülük Edin" başlığı altında düzenlendi. Fuar’da 170 ülke ve bölgeden 5 bin 500’den fazla katılımcı, ürünlerini ve hizmetlerini yaklaşık 100 bin ziyaretçiye sundu. 2025 ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı "Geçişin Gücü Burada Yaşıyor" teması altında 400’den fazla uluslararası konuşmacıyı ağırladı.

ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı için Almanya’da bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras önemli ziyaretlerde bulundu. Başkan Aras Türk-Alman Kardeş Kentler Federasyonu ile Türk Alman İş İnsanları Birliği yönetici ve üyelerini ziyaret etti. Bu ziyaretler, Muğla’nın uluslararası tanıtımına katkı sağlarken, kentin turizm potansiyelini artırmaya yönelik iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırlıyor. Başkan Aras’ın temasları, Muğla’nın kültürel ve doğal zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak ve sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda yeni fırsatlar oluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Ziyaretlerde Başkan Aras’a Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Almanya’da milletvekilliği yapmış Türk-Alman Dostluk Federasyonu Başkanı Özcan Mutlu, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü eşlik etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hükümet, iş dünyası, akademi ve uluslararası kuruluşlardan önde gelen isimleri bir araya getiren prestijli Berlin Ekonomi Forumu 2025’e katıldı. Sürdürülebilir yatırımları, uluslararası iş birliğini ve küresel kalkınmayı destekleyen yenilikçi çözümleri teşvik etmeyi amaçlayan forumda, uluslararası iş dünyasının küresel ekonomik bağlantıları güçlendirme stratejileri, yeşil ekonomi projeleri ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun yatırımlar ele alındı. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerji projelerinde iş birliği ve demokrasi ile barışın ilerlemesi gibi konular da ele alındı.

Başkan Aras; "Muğlamızı dünya turizminin başkenti yapmak için çalışıyoruz."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras turizm, kültür ve tarımın şehri Muğla’nın uluslararası fuarlarda 13 ilçesi ile yerini aldığını söyledi ve Dünya Kenti Muğla vizyonu ile yaşadıkları şehri her platformda tanıtmaya, anlatmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Aras; "Dünya’nın birçok ülkesi Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen en köklü fuarlardan biri olan ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’nda bir araya geldi. Muğlamızı turizminden tarımına, kültüründen tarihine ve en önemlisi 13 ilçesiyle katılımcılara anlatmak için ITB Berlin Fuarı’nda yerimizi aldık. 3 gün süren fuarda şehrimizi tüm özellikleri ile katılımcılara tanıtırken aynı zamanda karşılıklı işbirlikleri için çok önemli görüşmeler de yaptık. Muğlamızı sahip olduğu özellikleri ve eşsiz güzellikleri ile turizmin başkenti yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.