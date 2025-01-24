Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Kenti Muğla vizyonunu destekleyen projeleri Prof. Dr. İlber Ortaylı ile birlikte tanıttı. Bu projelerle Cengiz Bektaş Kent Belleği, Atapark ve Eski Halkbank Binası modern ve yeni fonksiyonuna kavuşacak.MUĞLA (İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras,toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla kültür, sanat ve bilim alanındaki projelerini hayata geçiriyor. Projeler Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dünyaca saygı gören entelektüel kimliği ve bilgisi ile hayat bulacak. Projeler, Muğla’nın kültürel, sanatsal ve bilimsel potansiyelini en iyi şekilde yansıtacak.

Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi ve Kültür Müzesi Eski Halkbank Binası’nda yer alacak.Binanın birinci katında Prof. Dr. Ortaylı'nın geniş kitap koleksiyonu Muğlalılar ile buluşacak. Böylece kente kült bir eser kazandırılacak. Binanın ikinci katında ise Etkinlik ve Seminer Alanı yer alacak.

Hazırlanan projeler ile Büyükşehir Belediyesi Cengiz Bektaş Kent Belleği Müzesikültürel ve sosyal faaliyetlerin merkezi haline gelecek ve kent belleği dinamik bir yapıya dönüştürülecek.

MİNİ MUĞLA PROJESİ İLE YEREL KÜLTÜREL DEĞERLER TANITILACAK

Cengiz Bektaş Kent Belleği’nin yanında bulunan alana yapılması planlanan Mini Muğla Projesi, yerel kültürel değerlerin tanıtımı ve turizmin çeşitlendirilmesi açısından önem taşıyor. Bu proje ile vatandaşların Muğla’nın tarihi yerlerini bir alanda topluca görebilmesi ve çocuk park alanında birlikte keyifli zaman geçirmesi hedefleniyor.

Planlanan projelerle ilgili Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Muğla’nın istikbali nitelikli ve mütevazı insanların bu kentte yerleşmesidir. Muğla verimli bir nüfus almalıdır.Yapmayı planladığımız Mini Muğla Projesi’nin öğretici olmasını amaçlıyoruz. Ben insanların bu parkta Cumhuriyet tarihini, yakın Türkiye tarihini öğreneceklerine inanıyorum.” dedi.

BAŞKAN ARAS, “KENTİMİZİ DEĞERLERİNİ KORUYARAK GELİŞTİRİYORUZ”

Hedeflerinin Muğla’yı en iyi şekilde tanıtmak olduğuna değinen Aras, “Muğla’mızda neler yapabileceğimizi İlber Hocamızın rehberliğinde, onun bize yol göstermesi ile tespit etmek istedik. Hedefimiz özellikle Muğla’mızın kadim tarihini yansıtmak ve bunu eğitim ve turizm ile birleştirmek. Kentimizin özellikle merkezinde atacağımız adımlar ile Muğla’nın genel olarak turizmdeki paydan bir parçada olsa alabilmesini sağlamak ve ekonomik bakımdan bazı katkıları kentimize taşıyabilmek bizim için önemli. Kentimizin dokusunu korumayıönemsiyoruz. Kentimizin dokusunu bozmadan kendi değerlerimizle geliştiriyoruz.” dedi.

Belediye için İlber Ortaylı’nın çok kıymetli bir hediye verdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Satın aldığımız Halkbankası binamız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında ilk günden beri İlber Hocamızla görüşüyoruz.Buranın fonksiyonu ne olur diye sorduğumuzda İlber Hocamız bize kendi kütüphanesini bağışlamayı taahhüt etti. Bizim için çok kıymetli bir hediye olacak. Binada Kültür Merkezi ve Kütüphane olacak. İsmi de İlber Ortaylı olacak. HocamızıMuğla’mızın kalbinde temsil edecek bir kütüphane yapacağız. Burası aynı zamanda bir araştırma merkezi olarak da kullanılacak.

BAŞKAN ARAS, “KENT BELLEĞİ BİR İRFAN YUVASI OLACAK”

“İkinci adımımız Kent Belleği Müzemizi çok fonksiyonlu bir merkez haline getirmek. Muğla Planlama Ajansımızda Kent Belleği’nde yer alacak. Kent Belleği Müzemiz yolların kesiştiği bir yerde bulunuyor bu yüzden burayı çok önemsiyoruz. Kent Belleği Muğla’nıntarihini ve doğasını tanıtırken aynı zamanda eğitimlerle de bir irfan yuvası olacak.

Muğla’mızın merkezinde Cengiz Bektaş Kent Belleğimizin yanındaki alanda 13 ilçemizin en önemli özelliklerini taşıyan bir Mini Park yapacağız. 13 ilçemizi de tam Muğla’mızın kalbinde tanıtmış olacağız. Bundan sonraki çalışmalarımızda da İlber Hocamız bize rehberlik yapacak. Bu bizim için çok kıymetli. Sık sık hocamızla bir araya gelerek görüşmeler yapacağız.” ifadelerini kullandı.