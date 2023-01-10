Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dere Sokak’ta ve Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’nde gerçekleştirilen, altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dere Sokak’ta ve Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’nde gerçekleştirilen, altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sık sık gerçekleştirmiş olduğu saha incelemelerinin sonuncusunu Dere Sokak ile Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’nde gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesi tarafından su taşkınlarıyla mücadele çalışmalarında, Dere Sokak’ta süren çalışmaları denetleyen Başkan Aras’a, Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan, Dere Sokak ve Atatürk Caddesi’ni de içeren alana kadar toplam 420 metrelik yağmur suyu hattı menfez çalışmasının bir ay içinde tamamlanacağı öğrenildi. Esnaf ve vatandaşlar, Bodrum Belediyesi’nin yanında diğer kurumların da çalışmalar yürüteceği altyapı çalışmalarının gerçekleşiyor ve sorunların çözüme kavuşuyor olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Aras “Dere Sokak, Bodrum’un sorunsalı olmaktan çıkacak”

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aras, “Yıllardır eksik kalan çalışmalarla mağdur olan esnaf ve vatandaşlarımızın yaşadıkları su taşkınlarını engelliyoruz, yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile büyük sorunları geçmişte bırakacağız” dedi.

Belediye Başkanı Aras, şöyle devam etti:

“Yağışın yoğun olduğu dönemlerde burada istemediğimiz görüntülerle karşılaşıyorduk. Araçlar denize doğru yağmur suları ile birlikte sürüklenmişti. Şimdi burada yapılmakta çalışmalarla tamamen kapalı kutu bir menfez çalışması ile bu problem ortadan kaldırılmış olacak. Büyük bir sorun geçmişte kalmış olacak. Bunun gibi çalışmalar yarımadanın diğer bölgelerinde de sürdürülmekte. Özellikle zamanında dere olan bazı alanlar daha sonra sokağa ve caddeye dönüşmüş. Bu Bitez’de, Yalıkavak’ta da var. Aynı zamanda AYDEM direkleri yer altına alma çalışmalarını yapıyor. İletişim firması aynı çalışmayı yapıyor. MUSKİ içme suyu ve kanalizasyon hatlarını düzelterek devam ediyor. Yani burada 4 ayrı kurumun ortak ve koordineli bir çalışması söz konusu. 1 ay zarfında buradaki çalışmalar bitirilecek daha sonra üst yapısıyla da Bodrum’a yakışır bir hale getirilecek. Artık Dere Sokak, Bodrum’un sorunsalı olmaktan çıkacak.”

Fen işleri Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı ile ortak yürütülen altyapı iyileştirme çalışmaları sonrası iletişim firması ve AYDEM tarafından bölgedeki hatların yer altına taşınacağı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’nde yürüttüğü yol çalışmasını da inceleyen Başkan Aras, burada yetkililerden bilgiler alarak vatandaşlarla sohbet etti.