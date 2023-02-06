Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili Başkan Ahmet Aras, basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Aras, depremzedelerin barınma ihtiyacının Bodrum’daki otellerde karşılanabileceğini dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili Başkan Ahmet Aras, basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Aras, depremzedelerin barınma ihtiyacının Bodrum’daki otellerde karşılanabileceğini dile getirdi.

Sabaha karşı saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde hissedilen deprem sonrası gerçekleştirecekleri koordineli çalışmalar hakkında bilgiler vermek üzere Başkan Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Toplantı Salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında Başkan Aras’a oda başkanları, Bodrum Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Sabah saatlerinde ilk olarak başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile koordinasyon toplantısı yaptıkları bilgisini veren Başkan Ahmet Aras; kaymakamlık, belediye, AFAD ve Kızılay‘dan talep gelmeden herhangi bir yardım sevkiyatının yapılmaması gerektiğini vurguladığı konuşmasında, “Orada bir kriz oluşturmak istemiyoruz. Kontrolsüz bir şekilde bölgeye gidilmemesi gerekiyor. Bu nedenle kaymakamlıkla yapılan istişarelere bağlı olarak AFAD ve Kızılay kontrolünde yardımlar yapılacak” dedi.

“Konunun uzmanı değilseniz bölgeye gitmeyin”

Muğla 911, AKUT, Mahalle Afet Gönüllülerinin bölgeye ulaşmaları için destek sağladıklarını belirten Başkan Aras, konunun uzmanı olmayan vatandaşlara da çağrıda bulunarak bölgeye gidilmemesi gerektiği uyarısını yaptı. Başkan Aras, “Uzman ekiplerin işlerini zorlaştırmamız gerekiyor. Bu nedenle konunun uzmanı olmayan vatandaşlarımız, bölgeye ulaşmaya çalışmamalı. Oraya öncelikli olarak uzman kişilerin gitmesi gerekli” diye konuştu.

Kan bağışına davet

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sabah ilk iş Kızılay’ın kan bağışı çağrısında bulunduğunu söyleyerek, “Şu an en önemli husus kan ihtiyacı. 7-8 Şubat tarihlerinde saat 13.00-19.00 saatleri arasında eski otogardaki Kızılay Kan Merkezinde kan bağışı yapılabilecek. Kızılay’ın kan stoklarını tamamlayalım” diyerek tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

Belediye ve kaymakamlık olarak çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Ahmet Aras, “Zaman ve emek kaybını önlemek için bizlerden bilgi gelmesini bekleyiniz. AFAD ve Kızılay’dan gelen yardım talebine göre bilgilendirme yapıyoruz” dedi.

“Barınma ihtiyacını otellerimizle karşılayacağız”

Barınma ile ilgili ise Başkan Aras, otellerin organizasyonlarını yaptıklarını belirterek, “Bodrum’da afetten etkilenen tüm vatandaşlarımızı ağırlamaya hazırız. Onların sadece barınma değil tüm ihtiyaçlarını burada karşılamak için Bodrum’daki Oda ve Dernek Başkanlarımız ile birlikte hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Ahmet Aras, depremzedelerin her konuda yanlarında olacaklarını belirterek ülkemize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.