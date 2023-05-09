Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD) iş birliğinde Hatay-Arsuz’da yürütülen çalışmalar çerçevesinde 15 deprem mağduru kadın Bodrum’a geldi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen büyük deprem 11 şehri doğrudan etkiledi. Ülke genelinde deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Bodrum Belediyesi de hassasiyetle bölgedeki depremden etkilenen vatandaşlarla temasta bulunmaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi afet sonrası çalışmalarına ve desteklerine devam ederken, son olarak deprem mağduru kadınları Bodrum’da ağırladı. Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Toplantıda depremden etkilenen kadınlar, büyük afet sonrası yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Gerçekleştirilen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan BKD Başkanı Figan Erozan, deprem sonrası bölgeye anında harekete geçen belediyelerden birinin de Bodrum Belediyesi olduğunu, Başkan Ahmet Aras’ın eşit, kadın çalışmalarına devam ettiğini ve oluşturulan Hatay Arsuz Dostluk Kenti’nde de bu konuda hemen harekete geçildiğini vurguladı. Erozan, dostluk kentinde kadın çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

“Gayemiz umut dolu bir gelecektir”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sözlerine, etkinliği organize eden BKD’ye ve bölgede bulunan tüm çalışma arkadaşları ile gönüllülere teşekkür ederek başladı. Başkan Aras, gayenin daha aydınlık yarınlar, daha yaşanabilir bir ülke, huzur ortamı ile umut dolu gelecek oluşturmak olduğunu ve deprem sonrası da tüm çalışmaların yine dostluk çerçevesinde yapıldığını belirtti. Depremdeki yaralılar, kayıplar için ciddi bir üzüntü içinde olunduğunu söyleyen Başkan Aras, “Bodrum Belediyesi’nin farkı vicdanla, dostluk duygusuyla yaklaşmasıdır” dedi.

Başkan Aras, toplumdaki kadın meselelerinin önemine ve sağlıklı bir toplum için mevcut kapitalist kadın politikalarının değişmesine de değinerek şunları ifade etti: “Bodrum’dan dünya’ya eşit, şiddetsiz kent politikası, dostluk kenti için de uygulanacak. Hatay-Arsuz Dostluk Kenti’nde devam eden altyapı çalışmaları sonrası daha yaşanabilir bir alan oluşturulacak. Bölgeye 300’e yakın konteyner gelecek ve desteklerimiz bölgenin üzerinden eksilmeden sürecek”

Kadın yerleşkesi yapılacak

Toplantının devamında Mor Dayanışma İskenderun-Arsuz Temsilcisi Sibel Tümkaya ile sahadaki gönüllüler ve bölgeden gelen deprem mağduru kadınlar söz alırken belediye, BKD, Mor Dayanışma ve gönüllülerle birlikte her türlü olumsuzluğa maruz kalan kadınlar için de can suyu olacak bir kadın yerleşkesi yapılacağı belirtildi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edilirken, yapılacak olan bu kadın yerleşkesinde mutfak, çamaşırhane, çocuk oyun alanları gibi işlevsel ortamlar oluşturulacağı vurgulandı.

Depremden etkilenen ve deprem sonrası Bodrum Belediyesi Hatay - Arsuz Dostluk Kenti’nde kalan kadınlar, belediye çalışanları ve gönüllülerin özverili çalışmaları dolayısıyla herkese teşekkür etti.