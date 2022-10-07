Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çömlekçi Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Aras, vatandaşların sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çömlekçi Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Aras, vatandaşların sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye’nin hizmetleri hakkında bilgilendirme yaparak konuşmasına başlayan Başkan Aras, Çömlekçi’de vatandaşların sıcak karşılamasına teşekkür ederek Mahalle Muhtarı Mustafa Oral ile sık sık görüştüklerini ve değerlendirme yaptıklarını söylerken şu bilgilendirmeleri yaptı:

“Değerli muhtarımız Mustafa Oral’la beraber her şeyi değerlendiriyoruz. Sizlerin taleplerini bizlere iletiyor. Biz de gereğini yapmaya çalışıyoruz. Yapılan yapılmayan işleri görmek için zaman zaman geliyoruz. Hizmetlerimizi görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Yollarımız ve diğer ihtiyaçlarımızın hepsi yapılacak. İhalelerimizi bitirdik. Sırf kendimiz yapalım diye sathi kaplama tesisi kurduk. Kendi sıcak asfaltımızla yapıyoruz. Taş kaplamayı da ihale ettik.”

Tarımla ilgili de bölge için ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Aras, şöyle devam etti:

“İlk önce Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’müzü kurduk. Etrim’e Tarım Okulu kurduk. Fide ve süt dağıtımları yapıyoruz. Bodrum’un ihtiyacı olan tarım ürünlerinin bu bölgeden üretilmesi ve bölgedeki üreticinin buradan kazanç sağlamasını istiyoruz. Dedik ki köylümüz üretsin eğer malını pazarda satamazsa da getirsin. Belediye olarak ben alayım, ben değerlendireyim. Üreten kim varsa, ne üretiyorsa, satamadığı takdirde getirsin. Biz sizden satın alacağız, gereken yerlere biz ulaştıracağız. Tarımsal ürününüz hiçbir zaman tarlada kalmaz.”

Bodrum Belediye bütçesiyle ilgili de bilgilendirmeler yapan Başkan Aras, bütçeyi artırdıklarını, 250 milyon Lira olan bütçenin şu anda 1 milyar 81 milyon Lira olduğunu belirterek 3 yılda bütçenin artırıldığının altını çizdi.

Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te Ata’mıza yakışır bir şekilde Bodrum’da her şeyi dört dörtlük yapacaklarını söyleyen Başkan Ahmet Aras; işe ihtiyacı olana, okumak isteyene sonuna kadar destek olacaklarını ve ihtiyaçları olan her şeyi imkanları dahilinde yerine getireceklerini belirtti.

Açılış ve bilgilendirme konuşmasının ardından Başkan Aras ve beraberindekiler vatandaşlardan gelen dilek ve önerileri dikkatle dinledi. Vatandaşlar belediyenin ve Başkan Aras’ın çalışmaları dolayısıyla, başkana ve ekibine teşekkür etti.

Toplantı sonunda Çömlekçi Mahallesi sakini Zekeriya Baş, belediye çalışanlarına verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederek Başkan Aras’a ithafen yazdığı şiiri okudu.

Toplantıya Basın Yayın Halkla İlişkiler, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta Müdürlüğü gibi belediyenin ilgili birimleri katılırken saha çözüm ekibi ise vatandaşların taleplerini dinleyerek not aldı. Her toplantı sonrası saha çözüm ekibi, dilek ve şikayetler ile ilgili hazırlamış oldukları raporu ilgili birimlere aktararak vatandaşların taleplerinde köprü görevi görüyor.