Kıyı Ege Belediyeler Birliği 2025 Şubat ayı encümen toplantısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın başkanlığında, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Encümen toplantısında birlik temel sorunları ele alınırken, ortak akıl ve dayanışma içinde sürdürülebilir çözümler üretmek için fikir birliğine varıldı.

Kıyı Ege Belediyeleri ortak çözümler için bir araya geldi

Encümen toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugün burada, Kıyı Ege Bölgesi’nin sorunlarını ele alıyor ve ortak çözümler üretmek için dayanışma içinde hareket ediyoruz. Afetlere karşı dirençli kentler oluşturmak, demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkmak, özgür basını savunmak, çevreyi ve hayvan haklarını koruyarak sürdürülebilir çözümler geliştirmek için çalışmaya, üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Kıyı Ege Belediyeleri olarak, ortak akıl ve bilimsel yöntemlerle kentlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Halkımızın refahı ve bölgemizin gelişimi için birlikte üretmeye, birlikte çözüm bulmaya devam edeceğiz" dedi.

Aras, "Deprem ve Tsunami riski bölgemizde oldukça az"

Başkan Aras, "Deprem gerçeğini göz ardı etmeden kentlerimizin dirençliliğini arttırmalıyız. Son zamanlarda bölgemiz bir deprem ve tsunami riskiyle karşı karşıya. Santorini Adası’nda gerçekleşen sismik hareketlilik bölgemizi de etkileme ihtimali var. Biz de Ege Bölgesi’nin belediye başkanları olarak muhtemel deprem tehditlerine karşı toplanarak Deprem Eylem Planı için istişarelerde bulunduk. Ayrıca Muğla’da da koordinasyon toplantıları gerçekleştirdik. AFAD ile yaptığımız toplantıya alanında uzman kişiler de katıldı. Bu toplantıda Muğla’nın ve Ege Bölgesi’nin muhtemel depremlerden ve tsunami riskinden uzak olduğunu uzmanlarımız ifade ettiler. Deprem ve tsunami riskinin az olmasına rağmen bizler hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu sebeple ülkemize ve bölgemize gelmeyi planlayan turistler için bir tehlike olmadığını buradan bildirmek isterim" dedi.

Turizm bölgelerini olumsuz etkileyen faktörler

Başkan Aras, Kıyı Ege Belediyelerinin turizm bölgesi olduğunu ve son zamanlarda çıkan sahte içki haberleriyle birlikte bölgelerin turizm açısından zarar görebileceğine değindi. Aras, "Bu zamana kadar yüzlerce vatandaşımız sahte içkiden hayatını kaybetti. Ayrıca bu durum turistleri de tedirgin ediyor. Ülkemize gelen turistler sahte içki konusunda uyarılıyor. Yalnızca sahte içki konusunda değil, son dönemde Bolu’da yaşanan otel yangını da çok üzücü bir hadise olmasının yanında turistlerin can güvenliği konusunda şüphelerinin artması için bir neden olarak değerlendirebilir. Bu sebeple hem yangınlarla hem de sahte içki meseleleriyle yakından ilgilenilmesi gerekiyor" dedi.