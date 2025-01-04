Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer ilçesinde öğrenci evleri projesini hayata geçiriyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan gençlerin barınma sorununa yönelik öğrenci evleri ilk etapta Seydikemer ilçesinde hayata geçirilecek. Büyükşehir Belediyesi öğrenci evleri ile öğrencilerin yaşadığı barınma sıkıntılarına ekonomik, güvenli ve konforlu bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini her fırsatta dile getiren, kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlayacağının, gençler için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik edeceğinin sözünü veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras seçim vaatlerinden birini daha hayata geçiriyor.

Proje 2025 yılının mart ayında hizmete giriyor

Büyükşehir Belediyesi’nin ilk etapta Seydikemer’de hayata geçirdiği öğrenci evleri mini dairelerden oluşuyor. Seydikemer’de erkekler ve kızlar için 2 ayrı blokta hizmet verecek olan tesis üniversite öğrencilerine güvenli, huzurlu ve konforlu bir üniversite hayatı sağlamayı amaçlıyor. Projenin 2025 yılı Mart ayı sonunda hizmete girmesi planlanıyor. Seydikemer’de öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa ekonomik, güvenli, düzenli ve konforlu bir çözüm üretmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenci evleri her öğrenciye en az 15 metrekare yaşam alanı sunan 1+1 ve 2+1 lüks dairelerden oluşuyor.

Gençlere konforlu yaşam alanı hazırlanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Seydikemer’de faaliyete alacağı öğrenci evlerinde öğrenciler için tüm ayrıntılar düşünüldü. Öğrenciler için evlerde çalışma masası ve sandalyeler, yatak odasında yatak ve dolap, kendi yemeklerini yapabilecekleri mutfak ocak, davlumbaz, buzdolabı, çamaşır makinası, yemek masası ve sandalyeler, WC ve duş, kesintisiz 24 saat sıcak su imkanı, klima sistemi olacak. Ayrıca öğrencilere yüksek hızlı kablosuz internet, merkezi uydu anteni, güvenlik ve atölye hizmeti de sunulacak.

Başkan Aras; “Ülkemizin geleceğine, gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Muğla’nın birbirinden değerli 13 ilçesinde tüm vatandaşlar için hizmet üretmeye devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras öğrenim hayatına devam eden öğrencilerin barınma sorunu için de çalışma başlattıklarını, ilk öğrenci evinin Seydikemer’de kapılarını öğrencilere açacağını belirtti.

Başkan Aras; “Aileler bu ekonomik şartlarda büyük fedakarlıkla çocuklarını okutmaya çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet ve projelerimizle tüm öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Ulaşım indiriminden kırtasiye yardımına, sınav ücretlerinden sabah çorba ikramına birçok hizmeti geleceğimizin teminatı evlatlarımız için başlattık. Okumak için farklı şehirlerden Muğla’mıza gelen evlatlarımız da bizlere emanet. Barınma sıkıntısı yaşanan ilçelerimizde öğrenci evleri ile hem öğrencilerimize hem ailelerimize destek olmak istedik. İlk adımı da Seydikemer’de attık. Kaliteli, konforlu, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek öğrenci evlerinden ilkini Seydikemer’de hizmete alıyoruz. Atatürk’ün çok güvendiği, Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençlerimiz için ne yapsak az. Bizler ülkemizin geleceğine, gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.