Bodrum Belediyesi’nin 2023 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleşti. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan meclis toplantılarının bu ayki toplantısında Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin talebi oy birliği ile kabul edildi.

Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasında Başkan Ahmet Aras, depremin ilk gününden bugüne kadar yapılan yardımlardan bahsederek tüm gönüllülere ve Bodrumlulara destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

İftar programlarından da söz eden Başkan Aras, bu yılki katılımların çok yüksek olduğunu belirtirken programları düzenleyen belediye ekiplerine de teşekkür ederek vatandaşların katılımı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meclis toplantısında 2019-2023 yılları arasında gerçekleştirilen 4 yıllık belediye faaliyetlerinin de sunumu yapılırken Başkan Ahmet Aras, yapılacak olan projelere de değindi.

Mazeretlerin oylanmasının ardından ise geçen toplantı tutanaklarında maddi hata yapılıp yapılmadığı görüşüldü. Ayrıca gündeme getirilen ek önergeler de oylamaya sunuldu.

Çocuk meclisi söz aldı

Bodrum Belediyesi destekleriyle kurulan Bodrum Kent Konseyi Çocuk Meclisi, toplantıda söz alarak talep, istek ve önerilerini meclise sundu.

Çocuk Meclisi Genel Sekreteri Mir Evren Demir ile Çocuk Başkanı adına Armin Bozkurt’un söz aldığı toplantıda bir parka isim verilmesi konusu ile ilgili fikirler paylaşıldı.

Mir Evren Demir, Bodrum ile ilgili duygularını paylaşırken doğası bozulmamış bir Bodrum istediklerini ve Bodrum tepelerine ve yeşil alanlarına fazla inşaat yapılmamasını talep ettiklerini söyledi.

Armin Bozkurt ise çocuk sever kişiliğiyle tanınan Saynur Gelendost’un yaptıkları ile ilgili bilgiler verirken Çırkan Mahallesi Kuyu Sokak, 5820 Sokak ve Şehit Sezgin Keçeci Sokak kesişiminde bulunan parka Çevreci Saynur Gelendost’un adının verilmesi kararını aldıklarını söyledi.

Çocukların talebi meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Saynur Gelendost’un özgeçmişi ile fotoğrafını parkta bulundurması ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Hayvansever Zeynep’in talebi kabul edildi

Hayvanseverler tarafından gönderilen önergede ilçenin meskûn mahallelerinde sürücülerin araçlarını hızlı kullanması sebebiyle meydana gelen ve evcil hayvanların zarar görmesiyle sonuçlanan kazaları önlemek adına ilgili meskûn mahal yollara “Evcil hayvan çıkabilir” levhası konulması, konu ile ilgili düzenlemelerin yapılması teklifi görüşüldü.

Lise son sınıf öğrencisi Zeynep Doğa Kamber, konu ile ilgili görüşlerini bildirirken Bitez yaşayanlarından olduğunu ve birçok olaya tanıklık ettiğini iletti. Hayvan çıkabilir levhasını ve kasis istediklerini söyleyerek çok etkilendiği olaylardan örnekler verdi. Başkan Aras ve meclisin dikkatle dinlediği gencin önerileri için Başkan Aras, gerekeni yapacaklarını belirtti. Konu, talep üzerine ve detaylı incelenmesi adına Hayvan Hakları Komisyonuna havale edildi.