Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’daki turizm faaliyetleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapılabilecek yatırım ve hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.

Yılık 3 milyon 500’ü yabancı ve yaklaşık 5 milyon da yerli turisti ağırlayan Muğla için ‘Dünya Kenti Muğla’ vizyonunu anlatmak için Bakan Ersoy ile bir araya geldiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızda yaptığımız ve bakanlığımız ile ortak yapabileceğimiz çalışmalar üzerine konuştuk. Altyapı, turizm, tanıtım konularının yanı sıra Dünya Kenti Muğla vizyonumuzu da Sayın Bakanımıza aktararak işbirlikleri üzerine görüş alış verişinde bulunduk. Sayın Ersoy’a Milas’ımızın el emeği kilimini ve Muğla’mızın tarihi ve kültürünü yansıtan hediyemizi de takdim ettim” dedi.