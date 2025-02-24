Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras B40 Sofya Zirvesi’ne katılmak için Bulgaristan’a gitti. Zirvede Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan Kentleri Ağı’na üyeliği gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Balkan kentleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Sofya’da düzenlenen B40 Zirvesine katıldı. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 23-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen B40 zirvesine Türkiye’den 6 Belediye başkanı katıldı. Zirvede Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan Kentleri Ağı’na üyeliği gerçekleşti.

Balkan Kentleri Ağı 2021 yılında İstanbul’da kuruldu

Balkanlarda Yerel Yönetimlerde İşbirliğini güçlendirmek için B40 Balkan Kentleri Ağı 29-30 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Zirvesi sonrasında 23 belediye başkanı tarafından imzalanan İstanbul Deklarasyonu ile kuruldu.

Avrupa Birliği’nin doğu sınırını ve Avrasya’nın batı ayağını oluşturan balkanlardaki yerel yönetimleri bir araya getirmeyi hedefleyen bu ağ belediye başkanları ve heyetlerin yerel yönetimlerin geleceğini, ortak çözüm önerilerini ve iş birliği alanlarını tartıştığı önemli bir platform olarak dikkat çekiyor. B40, kültürel mirasın korunmasından dijital dönüşüme, yeşil enerji girişimlerinden göçe kadar birçok konuda iş birliğini kapsıyor.

B40 Balkan Kentleri Ağı’na kurulduğu 2021 yılından sonra birçok belediye üye oldu. Balkan Kentleri Ağı’na Türkiye’den İstanbul, İzmir, Muğla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile Çanakkale, Edirne, Kırklareli Belediyeleri üye. Balkan ülkelerinden de Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek’ten 73 belediye üye.

B40 Zirvesi’nde Muğla’nın üyeliği onaylandı

Başkan Aras; "Muğlamız Balkan Ülkeleri Ağı’nın önemli bir parçası olacak"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras B40 Zirvesi’nin Türkiye ve komşu ülkelerin belediyeleri arasında işbirliğini güçlendirdiğini ve ortak projelerle daha yaşanır bir dünya için çalıştıklarını belirtti. Başkan Aras; "2021 yılında temelleri atılan Balkan Kentleri Ağı her geçen gün büyüyen yapısı ve üye belediyelerin karşılıklı işbirliği çalışmaları ile yoluna güçlenerek devam ediyor. Bu yıl Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da belediye başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye’mizin üyeliği de bu zirvede resmiyet kazandı. Bu ağın bir üyesi olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz" dedi.

Başkan Aras B40 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Yerel Ekonomik ve Kültürel İş Birliği, Bölgesel Ticaret, Turizm ve Kültürel Bağların Geliştirilmesi konularında Balkan Kentleri olarak önemli adımlar atıyoruz. Turizm, kültür kenti Muğla’mızın sürdürülebilir turizm politikaları için tüm paydaşları bir araya getiren Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme platformunu kurduk. Uluslararası fuarlarda 13 ilçemizi birlikte tanıtıyoruz. Dünya Kenti Muğla’mızı turizmin ve kültürün başkenti yapacağız. Bu tür zirvelerle uluslararası iş birlikleri ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Kültürel ve tarihi bağlarla birbirlerini tamamlayan Balkan şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız için en güzel projeleri birlikte hayata geçireceğiz" dedi.