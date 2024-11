Atatürk’ü anlamanın en önemli sorumluluğumuz olduğuna dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; “Ata’mıza olan özlemimiz, gururumuz ve borcumuz sonsuz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yılında bir mesaj yayımladı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras mesajında; “Her daim bizimle olan, her anımızda varlığını hissettiğimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 86. yılında saygıyla anıyorum. 10 Kasım bir yas günü değil; aksine, içtenlikle bağlı olduğumuz değerlerimize yeniden söz verdiğimiz, kararlılığımızı ilk günkü gibi tazelediğimiz özel bir gündür. Bugün, Atamızı ve bize bıraktığı emaneti tüm gücümüzle yaşatma azmimizi yeniden hatırladığımız gündür. Atatürk, ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir’ diyerek, onunla yan yana olmanın yolunun O’nu anlamak ve hissetmek olduğunu göstermiştir. İşte bu, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak, bize gösterdiği yoldan sapmadan yürümek ve Cumhuriyet’in ilkelerine her şartta sadık kalmak. Cumhuriyeti, Atatürk’e ve onunla birlikte canları pahasına bu ülkeyi kuran kahramanlara borçluyuz. Nesilden nesile aktaracağımız bu sonsuz borç, bizim en kıymetli mirasımızdır. Bu borcu ödemenin tek yolu, yılmadan çalışmak, yetinmemek ve her yeni günde Atatürk’ün ışığında daha büyük bir azimle ilerlemektir. Eşsiz lider, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnet ve özlemle anıyor; özlemimizin, gururumuzun ve ona olan borcumuzun sonsuz olduğunu yineliyorum” ifadelerine yer verdi.