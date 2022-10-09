Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, ilçede ikamet eden dar gelirli ailelerin üniversitelerde okuyan öğrencileri için bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL’lik eğitim yardımı yapacak.

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, ilçede ikamet eden dar gelirli ailelerin üniversitelerde okuyan öğrencileri için bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL’lik eğitim yardımı yapacak.

Konuyla ilgili olarak Kangal Belediye Başkanlığından yapılan duyuruda, “Aylık geliri asgari ücret ve altında olan ilçe ve köylerimiz nüfusuna kayıtlı vatandaşlarımızın üniversitede okumakta olan çocukları için bir defaya mahsus 1000TL destek yapılacaktır. Başvuru bizzat Belediyemiz özel kalem müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuruda öğrenci adı soyadı Aile gelir durum belgesi öğrenci telefon ve hesap numarası gerekmektedir.” Dendi.