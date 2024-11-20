Şırnak’ın Silopi ilçesi Şehit Polis Hilmi Bardakçı Aile Sağlık Merkezinde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları ile bir araya gelen Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, aile hekimlerinin korku ile görev yapamayacağını söyledi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, son yayınlanan yönetmelikle ilgili sahada karşılaşılan aksaklıkları yerinde görmek ve aile hekimlerinin öneri ile görüşlerini yerinde dinlemek için sağlıkçılarla bir araya geldi. Sağlık Bakanlığın yayınladığı ve 1 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren aile hekimleri yönetmeliğinin iptali ile ilgili Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve TBMM’nde görev yapan doktor kökenli milletvekilleri, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri ile görüşmeler içinde olduğunu ifade eden Anmal; “Aile hekimleri ile ilgili yürürlükte olan yönetmeliğin kabul edilebilir bir yanı yoktur. Aile hekimlerini sözleşme yenileme ve memnuniyet arasında sıkıştırmak mesleğini özgürce hekimliğin verdiği bilgileri de hastaya önerilerini korku ve endişe içinde icra etmeye zorlamaları sağlık tedavisini önemli ölçüde yaralayacaktır. Sağlık-Sen Genel Merkezimiz tarafından Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan bazı maddelerin iptali için Danıştay’a dava açmıştır” dedi.