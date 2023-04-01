AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Allah’ın izniyle, aziz milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin büyük desteğiyle 14 Mayıs akşamı yeni bir rekora imza atacağız ve liderimizi tekrar Cumhurbaşkanı olarak tüm dünyaya ilan edeceğiz" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim takvimi açıklandığı andan itibaren hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Hasan Angı, Konya’da 207 aday adayının milletvekilliği için başvuruda bulunduğunu hatırlattı. Başkan Angı, “Şehrimizden rekor denilebilecek bir sayıyla aday adaylığı başvuru sürecini tamamlamış olduk. Partimizden milletvekili olmak isteyen 207 aday adayımız bu noktada yoğun bir teveccüh gösterdi. Sürecin ikinci aşamasında ise tüm teşkilat mensuplarımızın katılımıyla bayram havasında geçen temayül yoklamamızı gerçekleştirdik. Temayül yoklamasına katılan tüm teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Aday tanıtımı 11 Nisan’da

Milletvekili adaylarının belirlenme sürecinde alt komisyon çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Başkan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kurulan üst komisyonda listelerin son şeklini alacağını ifade etti. Başkan Angı, “Komisyon çalışmaları çerçevesinde milletvekili aday adaylarımız genel merkezimize giderek mülakata katıldılar. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde 2 Nisan’da başlayacak üst komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra listeler 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak. 11 Nisan’da ise milletvekili aday tanıtım toplantımızı gerçekleştirerek seçim çalışmalarımızın startını vereceğiz” diye konuştu.

“AK kadrolar her zaman hazır”

AK kadrolar olarak Türkiye Yüzyılı’nda ülkeyi çok daha güçlü bir şekilde temsil etmeye hazır olduklarını belirten Başkan Angı, “Allah’ın izniyle, aziz milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin büyük desteğiyle 14 Mayıs akşamı yeni bir rekora imza atacağız ve liderimizi tekrar Cumhurbaşkanı olarak tüm dünyaya ilan edeceğiz. Bizlerden desteğini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üst komisyon çalışmaları sonucu belirlenecek adaylarımıza başarılar diliyor, sürecin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.