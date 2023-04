AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 14 Mayıs seçimleriyle birlikte 21 yılda kat ettikleri mesafenin taçlanacağı yeni bir döneme başlayacaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yine açık ara seçimleri kazanması, TBMM’de Cumhur İttifakı’nın yine çoğunluğu yakaladığı bir seçim olması milletimizin arzusudur” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, gündemi değerlendirmek üzere il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Hasan Angı, tüm adaylarla, teşkilatlarla, gönüllülerle beraber saha çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Hasan Angı, seçime sayılı günler kaldığını hatırlatarak, “Ülkemizin 21 yılda kat ettiği mesafenin 14 Mayıs’la beraber taçlanacağı yeni bir döneme yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin bu büyük hamlelerinin yeni bir şahlanış döneminde de inşallah 14 Mayıs seçimleri bu tabloyu ülkemizin önünde kutlu yürüyüşle devam etmesine fırsat verecek. Aziz milletimizin tercihini ortaya koyacağı bir gün olacak. Bayram havasında geçmesini temenni ettiğimiz 85 milyona kardeşçe yaklaşan Cumhur İttifakı’nın adayı olan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın yine açık ara seçimleri kazanması, TBMM’de Cumhur İttifakı’nın yine çoğunluğu yakaladığı bir seçim olması milletimizin arzusudur diye görüyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızı 2 Mayıs’ta tüm Konya olarak karşılayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Mayıs Salı günü saat 16.30’da Konya’ya geleceğini duyuran Angı, “Bir taraftan toplu açılışlar gerçekleştirildiği gibi bir taraftan da mitinglerle seçim çalışmaları sahada yürütülüyor. Cumhurbaşkanımızı Kasım ayında misafir etmiştik. İnşallah 2 Mayıs’ta da tekrar tüm Konya olarak karşılayacağız. Kendisini dinleyeceğiz ve buradan yolcu edeceğiz. Bu şehir her gelişinde coşkuyla karşıladı, miting alanlarını hınca hınç doldurdu. Sandık zamanı geldiği zaman da en büyük desteği verip her dönemde 81 il içinde hep birincilikleri elinde tutmayı bildi. AK Parti’nin kutlu yürüyüşüne ilk günden beri sahip çıkan, her türlü desteği veren kıymetli hemşehrilerimden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Angı, Karapınar ilçesinde bin megavatı aşan bir güce sahip güneş enerjisi sisteminin tamamlandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişiyle açılışının yapılacağını ve diğer kamu kurumları tarafından hazır hale getirilen tesislerin de açılışının yapılacağını kaydetti.

"Bu ülkenin geçmişte özlemini duyup başaramadığı işlerin bugün başarılıyor olmasının hazzını milletçe yaşamamız lazım"

Dün Hürjet’in test uçuşlarından başarıyla geçtiğini aktaran İl Başkanı Hasan Angı, “Bunlar bu ülkenin geçmişte özlemini duyup ama başaramadığı işlerin bugün başarılıyor olmasının hazzını milletçe yaşamamız lazım. TOGG yollara indi. Türkiye’nin en akıllı araçlarından bir tanesi, yerli ve milli. Bundan bile rahatsız olup, nasıl bir tarafıyla eleştirecek nokta buluruz çabasına giriliyor. Bu işe ter döken, bu işin olması için destek veren, önlerini açan devlet büyüklerine bir teşekkür edin. Türkiye TCG Anadolu gemisiyle donanmasına büyük bir güç kattı. Bunu biz başardık, bu ülkenin çocukları başardı. Bu sadece Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin yaptığı bir eser, giderken de cebine koyup götüreceği bir şey değil” diye konuştu.