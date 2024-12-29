AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 8. olağan ilçe kongrelerini yoğun katılımla birlik ve beraberlik içerisinde tamamladıklarını belirterek, “Tek gayemiz Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde milletimize aşkla hizmet edebilmek” dedi.

AK Parti Konya’da 8. olağan ilçe kongre süreci tamamlandı. 19 Ekim’de Güneysınır ile başlayan ilçe kongreleri 28 Aralık’ta Akşehir ile sona erdi. Kongreler çerçevesinde 17 ilçenin başkanı değişirken 14 ilçe başkanı güven tazeledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Konya milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen kongrelerde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Süreci değerlendiren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, kongrelere teşrif eden tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 23 yıldır Konyalılara hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Hasan Angı, “Çeyrek asra yakın bu süre içerisinde Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde, genel başkan yardımcılarımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızla sayısız eser ve hizmete imza attık. Şehrimizde yürüttüğümüz faaliyetlerde teşkilatlarımızın desteğini her zaman arkamızda hissettik. Güçlü AK kadrolarımız sayesinde hemşehrilerimizle kucaklaştık, bir beraber olduk” dedi.

“Saflarımızı sıklaştıracağız”

İlçe kongrelerini Türkiye Yüzyılı’nın vizyonuna uygun olarak tamamladıklarını hatırlatan Başkan Angı, “Yenilenen ve daha da güçlenen teşkilatlarımızla hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Tek gayemiz milletimize aşkla hizmet edebilmek. Ülkemizin geleceği adına gösterdiğimiz bu çabaların hiçbirinin boşa gitmeyeceğine inancımız tam. AK davamızın AK neferleri olarak ilk günkü aşk ve heyecanımızla hemşehrilerimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Saflarımızı daha da sıklaştırarak aziz milletimizin derdiyle dertlenecek, çalmadık kapı, girmedik ev, sıkmadık el bırakmayacağız. Bu çerçevede teşkilatlarımızın hangi kademesinde olursa olsun görev alıp şehrimize hizmet eden tüm dava arkadaşlarıma emek ve mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 31 ilçemizde tamamladığımız kongrelerimizin şehrimize, hemşehrilerimize ve teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.