AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 9 Ağustos’ta açılışı yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunlarını alınlarının akıyla tamamladıklarını söyledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 9 Ağustos’ta açılışı yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunlarını alınlarının akıyla tamamladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 9 Ağustos’ta açılışı yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları sona erdi. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 10 gün süren spor müsabakalarında birbirinden önemli başarıların elde edildiğini vurguladı. Konya’nın 5. İslami Dayanışma Oyunları’na tüm dünyaya örnek olacak şekilde ev sahipliği yaptığını söyleyen Başkan Angı, “Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya’mızın kadim tarihine ve hoşgörü kültürüne yakışır bir organizasyon olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 3 yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından spor müsabakalarını alnımızın akıyla tamamladık. Türkiye’nin ilk olimpik veledromu, atletizm pistimiz, olimpik yüzme havuzumuz ve diğer spor merkezlerimiz birbirinden çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yaptı. 10 gün süren oyunlar Konya’mızın tüm dünyaya tanıtılmasına büyük bir katkı sağladı. Bu çerçevesinde İslami Dayanışma Oyunları’nın şehrimize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve oyunlar boyunca örnek bir ev sahipliği sergileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Milli sporculara tebrik

Başkan Angı, 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde milli takım sporcularımızın da önemli başarılar elde ettiğini kaydetti. Angı, “Atıcılık, atletizm, basketbol 3x3, bisiklet, bocce, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme dallarında gerçekleştirilen oyunlarda 341 madalya ile rekor kırdık. 56 ülkeden 4 binin üzerinde sporcunun katıldığı dev organizasyonda Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın en başarılı ülkesi olarak tarih yazdı. Sporun ve sporcunun başkenti Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları ile sporda yeni bir devrimi başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Oyunlarda önemli başarılar elde ederek göğsümüzü kabartan, aldığı madalyalarla şampiyonluk sevincini ülkemize yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.