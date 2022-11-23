AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerek başbakanlığı, gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde Konya’nın hayali olan 80-100 yıllık projelerin hayata geçtiğini belirterek, tüm Konyalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Kasım Cumartesi günü gerçekleştireceği Konya mitingine davet etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerek başbakanlığı, gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde Konya’nın hayali olan 80-100 yıllık projelerin hayata geçtiğini belirterek, tüm Konyalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Kasım Cumartesi günü gerçekleştireceği Konya mitingine davet etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya ziyaretine ilişkin bilgiler vermek üzere basın toplantısı düzenledi. İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Hasan Angı, Düzce’de yaşanan deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başladı. Cumartesi günü öğleden sonra Konya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Mevlana Meydanında karşılayacaklarını ifade eden Başkan Angı, “Bugüne kadar yatırım programları çerçevesinde yürümüş, bitip hizmete hazır hale gelmiş pek çok kamu hizmeti toplu açılışa dahil olmuş olacak. Önemli ulaşım, sulama projelerimiz var. Enerji başlığında açılış yapacağımız projeler var. Yerel yönetimlerin hazır ettiği tesislerin açılışı var. Her alanla ilgili sağlıktan ulaşıma, enerjiden tarıma kadar yapılmış, bitirilmiş olan hizmetlerin resmi açılışları gerçekleşecek. Özel sektör tesislerinin de açılışı bu paketin içerisinde yer alacak” dedi.

"Eğiste Viyadüğü bitirildi, hizmete sunulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2002’den beri Konya’ya her gelişi şehirde bir heyecan oluşturduğunu ifade eden Hasan Angı, “Birtakım gündemde olan işlerin masaya yatırılması, verilen talimatların sahada görülmesi, bitirilen tesislerin hizmete sunulması şehrimiz adına önemli. Geçmişe baktığımız zaman bir proje belki 5-6 hükümeti eskitir ama bir türlü bitirilemezdi. Çok büyük devasa projeler de değildi. Dev yatırımlar zaten 30-40 yılı alan işler halinde yürürdü. Konya’da, bizden önceki siyaset döneminde de 1 tane devlet üniversitesi vardı. Ama bugün bakıyoruz 3 tane devlet üniversitesi, 2 tane de vakıf üniversitesiyle 5 tane üniversitesi olan bir şehir olarak eğitim hayatında ciddi bir yer aldık. Hastaneler başlı başına bir problemdi. Bir kısmının temeli dahi atılamamış 4 tane hastane projesi hamdolsun 2002 sonrası süreçte hızlandırılıp tamamlandı, hizmete açıldı. Ulaşım açısından şehrin maalesef bölünmüş yol miktarı çok azken rahatlamış, bölünmüş, standardı yükseltilmiş 7 tane aks tamamlandı. Eğiste Viyadüğü Türkiye’nin en yüksek ayaklı köprüsü olarak gündemdeydi, bitirildi. Onun da hizmete sunulması gerçekleşecek. En öncelikli hızlı trene ulaşan bir şehir olmanın konforunu şu anda yaşıyoruz. Fiyatlara bakıyoruz, otobüsten ucuz. Uçak fiyatlarına yakın tarifesi ulaşan bir hizmetken bugün karayollarındaki otobüslerin neredeyse yarı fiyatıyla yolcu taşıyan, konforlu, güvenli bir yolculuk; şehrimize kazandırılmış büyük bir yatırım. Baktığımızda genel başkanımızın, gerek başbakanlığı, gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde Konya’nın yılların hayali olan 80-100 yıllık projeler hayata geçti. Yeni ihtiyaçların da hızla planlanıp hayata geçmesine zemin oluşmuş oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu şehre kazandırdığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

Cumartesi günü saat 14.00 civarında meydanda buluşmanın gerçekleşeceğini aktaran Angı, "Canlı bağlantılarla hizmete girecek tesislerin açılışları gerçekleştirilecek. Sonrasında teşkilat buluşması şeklinde Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisimizi gerçekleştireceğiz. Gençlikle bir araya gelip ‘İlk oyum Erdoğan’a’ çerçevesinde bu buluşmayı da inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Programın içine farklı görüşmeler de dahil edilerek program tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanımız Konya’dan ayrılacak. Tüm hemşehrilerimizi o meydandaki coşkuyu yaşamak, Konya’nın o sevgi selini tekrar göstermek adına davet ediyoruz" diye konuştu.