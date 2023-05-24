AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar yüksek bir oyla seçilip ülkeyi yönetmesine devam etmesini istediklerini vurgulayarak, “Türkiye 21 yılda büyük işleri başaran millet oldu. Türkiye’deki istikrarın devamı bölgeyi de geleceğe hazırlayacağına inanıyoruz” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Pazar günü yapılacak 2. tur seçimi öncesi basın toplantısı düzenledi. Parti başkanlığında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Angı, merkezde ve tüm ilçelerde seçim çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek sözlerine başladı. Seçime sayılı günler kaldığını hatırlatan Hasan Angı, “İnşallah Pazar günü 2. tur seçimlerimizi tamamlayıp cumhurbaşkanımızın tekrar yüksek bir oyla seçilip ülkeyi yönetmesine devam etmesini istiyoruz. Tüm teşkilat ve milletvekillerimizle beraber Cumhur İttifakı’nda bulunan diğer partilerimizle beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konya’mızda 14 Mayıs’taki sonuçları önemli görüyoruz. Bunun daha da artması boyutuyla da çalışmalarımız devam ediyor. Konya’nın katılım oranı ülke ortalamasından biraz daha yukarıdaydı. Bunu biraz daha yukarıya çekmek için herkesin sandığa gitmesini sağlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Konya ölçeğinden baktığımız zaman rakibine 3 kat fark attı. Bunu 4 kata nasıl çıkarırız? Bunun çabasıyla mahalle mahalle bakıyoruz çalışmalarımıza. Ortaya konan tavır da seçim sonrasında diğer ittifakın adayının bir çaresizlik içinde kılıktan kılığa girdiğini, ‘Diğer 3. adayın desteğini nasıl alırız?’ın telaşıyla dün ak dediğine bugün kara diyebilen bir yapıya bile dönüştüğüne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye 21 yılda büyük işleri başaran millet oldu. Türkiye’deki istikrarın devamı bölgeyi de geleceğe hazırlayacağına inanıyoruz” dedi.

“Yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yapmak insanlığı geriye çeker”

Başkan Angı, ülkedeki mültecilerle alakalı ise, “Türkiye’nin komşu ülkelerle olan ilişkisi ve uluslararası arenada sözüne sahip çıkmanın getirdiği o duruş önümüzdeki süreci Suriye için farklı bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Şu ana kadarki temaslar onu gösteriyor. Burada geçici barınan bu insanların büyük bir bölümü tekrar ülkelerinde hayat standartları oluşacağı, huzurun, güvenliğin sağlandığı bir halde dönecekleri görülüyor. Bir kısmı belki burada artık iş ortamının getirdiği şeylerle, buraya entegrasyonda sıkıntı çekmeyenler varsa da burada çalışmaya devam edecektir. Kalkıp yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yapmak insanlığı geriye çeker. Dolayısıyla o gelen insanlar sanki keyfi, turistik olarak gelmiş gibi bir algılamayı da son derece yadırgıyoruz. Şu anda ülkemizden Avrupa’ya gitmiş milyonlarımız var. Orada o insanlar hayatını devam ettiriyor. Bize düşen ülkeyi geleceğe emin adımlarla yürütmek, gücüne güç katmak, istikrarı korumak. Değilse şu anda oluşmuş meclis yapısıyla Millet İttifakı o beklediği anayasa değişikliğini sağlayacağı çoğunluğu bırakın, salt çoğunluğu bile bulamadı. Bu şartlarda meclisin iradesi Cumhurbaşkanlığı ile bütünleştiği zaman ülkeyi yönetebilir hale geliyor. Güçlü meclisle bugüne kadar yürütüldü. Güçlü lider bu çalışmaları yönetti. 28 Mayıs’tan sonra bunun devamı gerekiyor, buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, 2. tur öncesinde yoğun çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Seçimin ilk turunda Cumhur İttifakı olarak mecliste büyük bir çoğunluk elde ettik. Düne kadar engellendiğini, meclislerin Cumhur İttifakı’nda olmasından dolayı çalışamadıklarını bahane üreten belediye başkanları meydanlarda ‘Bakın meclis onlarda, belediye başkanı biziz. Her şey tıkır tıkır işliyor’ diyecek hale geldi. Böylece meclislerin çalışmalarına engel olmamasını bir taraftan itiraf etmiş oldular. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. İnşallah ilk turdan çok daha büyük bir oranla cumhurbaşkanımızın yeniden seçileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, 14 Mayıs’ta kaybeden gruptan birisinin de anket şirketleri olduğunu söyleyerek, “Seçim sonuçlarını yakın oranda tahmin eden birkaç güvenilir anket şirketi dışındaki etki ajanı gibi çalışan şirketler özellikle Millet İttifakı ile ilgili yüzde 55’lik, 60’lık kazanma oranlarını telaffuz ediyorlardı. Ama 14 Mayıs’ta her şey ortaya çıkmış oldu. 28 Mayıs seçiminin de yeni bir devrin başlayacağını, siyasette çok farklı bir sürecin kapısını açacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Konya milletvekilleri ile adayları, merkez ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri de katıldı.