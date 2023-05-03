AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK kadrolar olarak Türkiye Yüzyılı’nı inşa ettiklerini ifade ederek, toplu açılış töreni ve büyük Konya mitingi için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Konya’nın büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçarslan Şehir Meydanı’ndaki büyük mitingine ve toplu açılış törenine halkın gösterdiği yoğun katılımın memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 5 ay sonra yeniden misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Hasan Angı, “Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ve 160 binden fazla hemşehrimizin katılımlarıyla büyük Konya mitingimizi ve toplu açılış törenimizi gerçekleştirdik. Konyamızın 31 ilçesinden Cumhurbaşkanımıza adeta bir sevgi seli vardı. Yol boyunca toplanan hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımızı selamlayarak her zaman olduğu gibi yine Kılıçarslan Meydanımızı hınca hınç doldurdu ve Genel Başkanımızı bağrına bastı. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs seçimleri öncesi Konyamıza gelerek moral depoladı. Bugün gönlü bizimle olan, kalbi bizimle atan, coşkusunu ortaya koyan tüm hemşehrilerimize, hanım kardeşlerimize, beylere ve özellikle gençlere teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sundu

Başkan Hasan Angı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’ya müjdelerle geldiğini ve şehirde toplu açılışlar gerçekleştirdiğini dile getirdi. Angı, “Cumhurbaşkanımız Konya temaslarında Avrupa’nın en büyük güneş tarlası Karapınar Güneş Santrali (GES), Bozkır Barajı, Abdülhamit Han Caddesi ve savunma sanayi araç teslimi ile yapımı tamamlanan 74 kalem eser ve projemizin açılışını yaptı. 20 bin dönümlük alanda bir milyar dolarlık yatırımla kurulan bin 350 megavat gücündeki bu güneş enerji santrali, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yine coşkulu kalabalığa hitap eden liderimiz, Şırnak Cudi Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunun müjdesini verdi. Hamdolsun hem ülkemiz hem de şehrimiz Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla yürüdüğünü tüm dünyaya ispatlamaya devam ediyor. Toplu açılış törenimiz ve büyük Konya mitingimiz için şehrimize teşrif eden Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz"

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldığını aktaran AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, sözlerini şöyle tamamladı: “AK kadrolar olarak Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. 14 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz seçimlerimiz için önümüzde çok az bir zaman kaldı. AK Parti Konya il ve ilçe teşkilatları olarak milletvekili adaylarımız ve dava arkadaşlarımızla birlikte Konya’mızı gece gündüz demeden karış karış geziyor, davamızı kıymetli hemşehrilerimize anlatıyoruz. Allah’ın izniyle Konya’mızda yeni bir zafer yazmaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi inşallah Konya, Anadolu’daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı’nın da teminatı olacaktır. Bunu da aziz Konyalı hemşehrilerimiz gerçekleştirecektir.”