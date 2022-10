Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde incelemek üzere Çamlıbel Mahallesine giden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok burada vatandaşlar tarafından alkışlarla kurban kesilerek karşılandı.

Çamlıbel Mahallesi Muhtarı Mehmet Arslan, Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özcan ve mahalle halkı tarafından karşılanan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, mahallede devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Yürütülen asfaltlama çalışmalarının bir an evvel tamamlanması için Garaj Amiri Eyüp Arslan’a çalışmaları hızlandırın talimatı verdiği de öğrenildi.

Çalışmalarla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Altunok, “Belediye ekiplerimiz şehrimizin dört bir tarafında çalışmalarına devam ediyor. İlçemizin birçok noktasında sıcak asfalt, kaldırım ve parke çalışmaları yapan ekiplerimiz kırsal mahallelerde de hizmet ağını her geçen gün artırarak vatandaşlarımızın sorunlarını çözmektedir. Bugün de Çamlıbel mahallemize gelen fen işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz burada sıcak asfalt serimi, asfalt yama ve alt yapı çalışmaları yapmaktadır. Mahallelerimizde halkımızın ihtiyaç duyduğu eksiklikleri tespit ederek vatandaşlarımızın taleplerine göre bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Halkımızın memnuniyeti ve bizlerden talep etmesi daha verimli bir hizmet yapmamıza olanak sağlıyor. Merkez ve kırsal mahallelerimizde sıcak havaya rağmen asfaltlama çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu sıcak havada büyük bir özveriyle çalışan, ilçemizin her mahallesinde her sokağında alın terleri döken personellerimizi de yürekten kutluyor, kolaylıklar diliyorum. Silifke’mizi yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeniliklere kavuşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Çamlıbel mahallemizi ve halkımızı belediye hizmetleri ile buluşturan Belediye Başkanımız Sadık Altunok ve ekibine teşekkür ediyorum” diyen Mahalle muhtarı Mehmet Arslan, “Belediye ekiplerimiz tarafından mahallemizde yürütülen çalışmalar ilçemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz bu hizmetlerden memnunuz. Zamanla yıpranan ve bozulan yollarımız kullanılamaz haldeydi. Silifke Belediyemiz tarafından yürütülen bu asfaltlama çalışmasıyla birlikte artık yazın tozdan kışında çamurdan kurtulacağız. Sevinçliyiz ve mutluyuz. Belediye Başkanımız Sadık Altunok ve ekibine mahalle halkım adına çok teşekkür ediyorum” diyerek Başkan Altunok’u alkışlarla karşılayarak, dualar eşliğinde bir kurban kestirdi.