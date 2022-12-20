Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, gelecek hafta açılışı gerçekleştirerek hizmete girecek olan Bünyan Mini Terminali’nde inceleme yaptı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, gelecek hafta açılışı gerçekleştirerek hizmete girecek olan Bünyan Mini Terminali’nde inceleme yaptı.

İçerisinde bebek bakım odası, ayrı mescitleri, ayrı lavaboları, bekleme salonu gibi alanlarla halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ve bunların yanı sıra Bünyan Belediye Fırını’nın satış alanı, Zabıta ekiplerinin alanlarının da içerisinde bulunacağı toplamda 11 farklı bölümden oluşan eski köy garajının modern hale dönüştürüldüğü Mini Terminalde açılış öncesi gelinen son durumu Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun birlikte inceledi.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Başkan Altun, ’’Hemşehrilerimizin ihtiyaç, konfor ve rahatlığını önceleyerek çalışmalarını tamamladığımız ve uzun yıllar hizmet verecek Bünyan Kapalı Mini Terminal projemizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.