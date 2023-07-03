Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 9 günlük bayram tatilinin ardından mesaiye esnaf ziyaretiyle başladı. Altun, hayırlı işler dileyerek ziyaret ettiği esnafın çayını içti, hatırını sordu.

Kars’ın Selim ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, sabah erken saatlerde esnaf ziyareti yaptıktan sonra belediyede ki mesaisine başlıyor. Altun, ilçe merkezinde esnafın sabah çayını içiyor, esnafın hal ve hatırını soruyor, sorunlarını dinliyor, sorunlarının kısa sürede çözümünü sağlıyor.

Göreve geldiklerinde Selim’in gelişmesi, kalkınması için vatandaş odaklı projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Coşkun Altun, “Cumhurbaşkanımızın destekleri milletvekillerimizin de yardımlarıyla Selim’de çok önemli projeleri hayatı geçirdi. Hayvan Pazarı, Otogar, Millet Bahçeleri, Belediye Hizmet Binası, alt ve üst yapı çalışmaları, park ve bahçeler, vatandaşların en büyük beklentisi olan doğalgaz projelerimizi hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Selim tarihinde yapılmayan hizmetleri biz 2 dönemde yaptık. Hedefimiz daha yaşanılabilir bir kent, biz bu hedeflerimizi vatandaşlarımızın destekleriyle sonuçlandırdık. Selimliler her şeyin en iyisini layıktır” dedi.

Öte yandan Altun, vatandaş odaklı belediye hizmetlerini sunduklarını, vatandaşların eleştiri ve şikayetlerini dikkate aldıklarını, Selim’e yapılan yatırımların da vatandaş odaklı olduğunu kaydetti.

Başkan Altun, esnaf ziyaretlerinin rutin olarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.