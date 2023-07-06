Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, ‘çocuklar gülerse dünya güler’ dedi polis lojmanlarına çocuk parkı yaptı.

Kars’ın Selim ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Altun, polis çocuklarını unutmadı. Başkan Altun, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis lojmanlarında çocuk parkı olmadığını görünce işe koyuldu.

Selim’de başta millet bahçeleri olmak üzere birçok park ve bahçe projesi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunan Altun, bu kez de polis lojmanlarına çocuk parkı yapmaya karar verdi.

Belediye ekiplerini seferber eden Başkan Altun, polis lojmanlarına çocuk parkı yaparak, çocukların hizmetine açtı. Parkı çocukların hizmetine açan Altun, çocuklarla birlikte parkta eğlendi, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, “Çocuklar gülerse, dünya güler. Polis lojmanlarında çocuk parkı eksiğimiz var. Aslında ilçemizde çocuk parkı var. Ancak Polis Lojmanlarında olsun istedik. Kısa sürede polis lojmanlarına çocuk parkımızı yaparak, geleceğin teminatı çocuklarımızın hizmetine açtık” dedi.

Başkan Altun, hizmete açılan çocuk parkında salıncağa binen çocukları salladı, çocuklarla birlikte eğlendi. Çocuklar ise evlerinin önünde parkta eğlenmenin keyfini çıkardı.