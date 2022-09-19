Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Hayvan Pazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinledi.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Hayvan Pazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinledi.

Kars’ın Selim ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Altun, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren ilçeye vatandaş odaklı hizmetler getiren Altun’un bugün ki durağı Hayvan Pazarı oldu.

Hayvan Pazarı’nda üreticiler ve vatandaşlarla bir araya gelen Altun, vatandaşların hayvan alım satımını aracılık etti. Üreticilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, sorunların çözümü noktasında belediye olarak gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

Vatandaşlarla sık sık bir araya geldiğini ifade eden Başkan Coşkun Altun, “Bugün Hayvan Pazarı’nı ziyaret ettik. Hemşerilerimizle sohbet etme imkanı buldum. Sorunlarını dinledim, sorunların çözümü noktasında fikir alış verişinde bulunduk. Amacımız Selimlilere en iyi hizmetleri vermek, bunun için çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan bir süre Hayvan Pazarı’nı dolaşan Başkan Altun, vatandaşlara bereketli alışverişler dileyerek, pazardan ayrıldı.