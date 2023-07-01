Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, esnafla bayramlaştı.

Başkan Altun, ilçe merkezin işyerleri açık olan esnafı tek tek dolaşarak, esnafın bayramı kutlandı. Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu ifade eden Altun, esnafla bir süre sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinledi, sorunların çözümü noktasında fikir alış verişinde bulundu.

Başkan Coşkun Altun, “Bayram dolayısıyla esnafımızı ziyaret ettik. Bayramlarını kutladık, tatlı çaylarını içtik. Esnafımızla hasbıhal ettik” dedi.

Başkan Coşkun Altun, esnafı ziyaret ederek bayramını kutladıktan sonra belediye geçerek belediye personeliyle bayramlaştı.