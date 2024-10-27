Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, yüzlerce yıllık tarihi miras, misafirperver halk, en güzel deniz ve kumsalla vatandaşları şirin ilçeye beklediklerini söyledi.

Adana’nın denize açılan kapısı, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Yumurtalık ilçesi, her mevsim ayrı güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

Adana’da henüz deniz olmadığını sananları Yumurtalık ilçesine davet eden Belediye Başkanı Erdinç Altıok, “Yumurtalık’ta sizi muhteşem bir deniz, yüzlerce yıllık tarih, doğal güzellikler ve en önemlisi de misafirperver bir halk bekliyor” dedi.

Yaz-kış deniz keyfi yaşanılan ender merkezlerden biri olan Yumurtalık’ın tarihi misyonuyla, kadim bir kent olma özelliğiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış yapısıyla sadece Türkiye’nin değil dünyanın da dikkatini çeken bir bölge olduğuna işaret eden Başkan Altıok, “Adana’da deniz var. Hem de en temiz ve en iyi kumsala sahip deniz var. Herkesi güzel ilçemize davet ediyoruz” diye konuştu.

“Yüzlerce yıllık tarihi mirasla bekliyoruz”

Altıok, tüm dünyada Aagea, Ayas ya da Laiazzo olarak da anılan Yumurtalık ilçesinin misafirperver halkının ve tüm ilçe esnafının vatandaşları beklediğini kaydederek, “55,22 kilometrelik sahil şeridiyle, ince kumlu plajıyla, Adana’nın denize açılan kapısı her mevsim ayrı bir yaşanmışlığı beraberinde getiriyor. İlçemiz Türkiye’nin en güzel yerlerinden biridir. Yumurtalık, ulusal ve uluslararası turizmcileri, turistleri sadece deniziyle değil yüzlerce yıllık tarihi mirasıyla, doğasıyla ve elbette misafirperver esnafı ve halkıyla karşılamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.