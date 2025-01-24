Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçeyi köşe bucak temizleyen, vatandaşın sağlıklı, hijyenik ortamlarda yaşam sürmesi için gece gündüz çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Av. Okan Eryiğit’le birlikte Yumurtalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki personelleri ziyaret eden Başkan Erdinç Altıok, “Belediyenin tüm personelleri bizim çalışma ve yol arkadaşımızdır. Tek gayemiz Adana’nın ve Türkiye’nin göz bebeği ilçeleri arasında yer alan Yumurtalık’ı daha temiz, daha güvenli ve daha çağdaş yarınlara birlikte ulaştırabilmektir” dedi.

İşçi ve emekçilerin alın teri kurumadan haklarını almaları için elinden gelen her şeyi yaptığına işaret eden Başkan Altıok, işçilerin sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Çalışma şartları hakkında bilgi alan ve çalışanlara birer yelek takdim eden Başkan Altıok, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ilçedeki yaşam kalitesinin artırılmasındaki kritik ve önemli rolüne dikkat çekti.

Arkadaşlarının özverili çalışmaları ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın destekleri sayesinde Yumurtalık’ta her geçen gün daha güzel bir ortam oluştuğunu belirten Başkan Altıok, “Daha temiz ve daha yaşanabilir bir ilçe için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize çabanız ve titiz çalışmanız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok’un ziyaretine teşekkür eden personeller ise ziyaretin moral kaynağı olduğunu, çalışma motivasyonlarını artırdığını söyledi.