AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Parti çalışmalarının yanı sıra şehir genelinde, ilçe ve köylerde çeşitli programlar gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy’un esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan İl Başkanı Altınsoy beraberinde Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri ile pazar esnafının ve vatandaşların dile getirdikleri talepleri tek tek not aldı.

Sadece seçimden seçime esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmediklerini, her fırsatta halkın içinde olduklarını vurgulayan Başkan Altınsoy, “AK Parti’ye sahip çıkan ve her zaman yanımızda olan pazarcı esnafımızı ziyaret ederek hem teşekkür ettik, hem de onların sorunlarını dinleyerek not aldık. Gücünü milletten alan bir partinin temsilcileri olarak, milletimiz ile birlikte toplumumuzun her kesimiyle istişare ediyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Her zaman halkının yanında olan, öneri ve düşüncelerini merkeze alan ve buna göre çalışmalarını şekillendiren bir siyaset anlayışını yine bundan sonraki yol haritamız da sürdürmeye devam edeceğiz. Aksaray için, milletimizle, hemşerilerimizle omuz omuza, gönül gönüle, üretmeye, hizmete var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bize göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden dolayı bütün hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kendilerine yapılan ziyaretten ötürü memnun olduklarını ifade eden pazar esnafları ve vatandaşlar, Başkan Altınsoy’a teşekkür etti.