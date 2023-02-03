Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede hakim olan kar yağışının vatandaşı mağdur etmemesi için belediye ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürülen tuzlama ve küreme çalışmalarını yerinde denetledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede hakim olan kar yağışının vatandaşı mağdur etmemesi için belediye ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürülen tuzlama ve küreme çalışmalarını yerinde denetledi.

Ulaşımda herhangi bir sorun çıkmaması için yürütülen çalışmaların 24 saat esasına göre kusursuz olarak devam ettiğini söyleyen Başkan Altınok, "Kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarımız ilçemizin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Yol ve kaldırımlarımızda vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sabaha kadar sahadaydık. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek sürdürdüğümüz çalışmalarla, şehrimizde kapalı herhangi bir cadde veya sokak bırakmadık" dedi.

Altınok, ilçede herhangi bir ulaşım probleminin yaşanmadığını kaydederken, denetimleri sırasında gece mesaisi yapan esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.