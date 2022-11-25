Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında yaptığı konuşmada, “Kadına yönelik şiddet yiğitlik değil acizliktir” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında yaptığı konuşmada, “Kadına yönelik şiddet yiğitlik değil acizliktir” dedi.

Keçiören Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda farkındalık programı düzenledi. Programda, Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Genç Tiyatro Atölyesi öğrencileri ‘şiddet türleri, şiddete dair doğru bilinen yanlışlar, çatışmayı tetikleyen unsurlar ve çatışmanın panzeri’ konulu skeçlerle canlandırma yaptı. Skeçle eş zamanı olarak Aile Terapi Merkezi uzman psikologları tarafından “Şiddetin ‘Ama’sı Olmaz” temalı farkındalık semineri verildi.

“Kadına yönelik şiddette daha çok erkekler üzerinde çalışmamız lazım”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, devlet ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde şiddetle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Aile içi şiddette en çok kadına yönelik şiddetin olduğunu biliyoruz. Eskiden sahip olduğumuz değerler vardı, mutluyduk. Saygı, sevgi, dostluk, arkadaşlık, samimilik ve yardımlaşma vardı. Şimdi iletişim, ulaşım araçları değişti, toplum farklılaştı. Sosyal medya denen mecra aslında sosyal olmayan bir toplum oluşturdu. Özellikle aile birliğimize olumsuz yönde etki etti. Elbette ekonomik problemler, aile içi problemler, sosyal problemler olabilir. Eskiden biz bize yeterdik. Giderlerimiz değişti. Şimdi telefon paralı, telefonla konuşmak paralı, internet paralı; bunlar da ailedeki giderleri artırdı. Ama tüm bunlar şiddet için gerekçe olamaz.

Kadına yönelik şiddette daha çok erkekler üzerinde çalışmamız lazım. Burada bedelleri en çok çocuklar, sonra kadınlar ödüyor. Özellikle çocukların gözünde, kalbinde, beyninde olumsuz izler kalıyor. Kadını dövmek yiğitlik değil, acizliktir. İlişkilerimizde hoşgörüyü hakim kılmamız lazım. ‘Öfkeyle kalkan zararla oturur’ demiş atalarımız. Bazen de susmak lazım. ‘Söz gümüşse sükut altındır’ denmiş. Kadın cinayetlerinin en düşük olduğu ülkelerin başında Japonya var. Japonya’da kamuoyu aylarca, ‘Japon kadının ölümünde toplumun, bireylerin, devletin sorumluluğu nedir?’ diye tartışıyor. Bizler de gerek devlet olarak gerekse sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte kadına yönelik şiddet başta olmak üzere aile içi şiddetin nedenlerini iyi tespit edip somut çözümler üretmeliyiz. Dinimizde cinayet en büyük günahlardan biridir. İnancı olan, inancı sağlam olan kimse cinayet işlemez. Rabb’imin ayetlerindeki en büyük günahlardan biri katil olmaktır. Böylesine önemli günler sevgimize ve muhabbetimize vesile olsun.”